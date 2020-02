Tesla braucht Unterstützung / Kommentar von Christine Richter

Tesla hat es eilig, das Land Brandenburg auch: Die Giga-Fabrik

bei Grünheide soll noch in diesem Jahr errichtet werden, ab kommendem Jahr

sollen dort schon die ersten E-Autos produziert werden. Deshalb hat das

Unternehmen schon begonnen, auf dem künftigen Fabrikgelände Bäume zu roden, denn

der Zeitplan ist eng angelegt. Die Rodungen finden auf Teslas eigenes Risiko

statt, denn noch gibt es keine offizielle Genehmigung für den Fabrikbau. Hier

müssen Fristen eingehalten werden, öffentliche Einwendungen berücksichtigt

werden. Tesla hat sich dennoch für die Rodung entschieden – mit dem Risiko,

sollte der Bau untersagt werden, dort wieder aufforsten zu müssen.

So weit, so richtig. Aber so ist das in Deutschland: Die Grüne Liga klagte gegen

die Baumfällungen und bekam am Sonnabendabend vom Oberverwaltungsgericht Recht.

Tesla und das Umweltamt müssen nun bis Dienstag Stellung nehmen, dann wird das

OVG erneut entscheiden. Interessant ist, dass die Grüne Liga am Wochenende

meinte, man wolle Tesla “nicht verhindern”, aber es gehe darum, dass das

Unternehmen nicht anders behandelt werden dürfe als andere.

Doch. Man darf einen solchen Großinvestor anders behandeln – gerade in diesen

schwierigen Zeiten der Transformation, in diesen herausfordernden Zeiten des

Klimawandels. Wenn man nicht will, dass Tesla sich in einem anderen Bundesland

ansiedelt, dann räumt man als verantwortliche Landesregierung möglichst alle

Probleme weg. Und drückt auch aufs Tempo. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg

Steinbach (SPD) reagierte am Sonntag betont gelassen auf die

Gerichtsentscheidung – und zeigte sich optimistisch, dass es mit der Rodung und

dem Bau mit hohem Tempo weitergehen kann. Es wäre wichtig – für Brandenburg und

die Region.

