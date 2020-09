Testen in der agilen Softwareentwicklung

Traditionelle Software-Projekte, denen als Methode das Wasserfall- oder V-Modell zugrunde liegt, nutzen üblicher Weise starke Prozesse, oft mit der Unterstützung mächtiger Testsuiten, zur Feststellung der Qualität. Im Testzeitraum wechseln sich Test- und Fehlerbehebungsphasen ab, bis schlussendlich das fertige Produkt zur Installation und Nutzung bereitsteht. Agile Software-Projekte laufen anders, indem sie diese Schritt-für-Schritt Vorgehensweise in Frage stellen.?Klassisches (Software-) Testmanagement mit den Anforderungen der agilen Organisation zu verbinden, ist eine methodische Herausforderung, birgt aber auch viele Chancen.

Agilität verändert die Prinzipien des Testmanagements.

Das Ziel bleibt: Testen dient der Qualität der Software-Entwicklung.

Die agile Software-Entwicklung hebt die Trennung zwischen Terstern und Entwicklern auf.

