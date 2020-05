Testinstitut AV-Comparatives zeichnet G DATA Internet Security mit?ADVANCED+? aus

Der aktuellen Vergleichstest des renommierten Testinstitutes AV-Comparatives belegt: G?DATA Internet Security schützt Nutzer bestens vor Cyberattacken. Die Sicherheitslösung des deutschen Cyber-Defense-Unternehmens überzeugte mit hervorragenden Testergebnissen und wurde daher mit der Zertifizierung ?ADVANCED+? ausgezeichnet.

Im März 2020 hat die unabhängige Test-Organisation AV-Comparatives 17 aktuelle Antiviren-Lösungen im Malware Protection Test unter die Lupe genommen. Als einer von sechs Herstellern haben die Tester G DATA Internet Security mit der Bestnote ?ADVANCED+? ausgezeichnet. Die Sicherheitslösung überzeugte mit den besten Erkennungsraten im gesamten Testfeld. Bei bestehender Internetverbindung schützte die Lösung vor sämtlichen Bedrohungen und erzielte bei der Offline-Erkennung unter allen Herstellern den Höchstwert. So verursachte die G DATA Internet Security erheblich weniger False-Positives als die meisten anderen getesteten Sicherheitslösungen.

?Die Top-Leistungen zeigen, dass sich unsere Kunden auf unsere Produkte verlassen können und wir sie zuverlässig vor aktuellen und auch künftigen Bedrohungen schützen?, sagt Thomas Siebert, Head of Protection Technologies bei G DATA CyberDefense. ?Nach der Zertifizierung durch AV-Test haben wir nun mit der zweiten Top-Platzierung die Bestätigung erhalten, dass wir mit unseren eigenen Technologien BEAST und DeepRay den richtigen Weg eingeschlagen haben. Möglich wären die Ergebnisse auch nicht ohne die unermüdliche Arbeit unserer verschiedenen Analysten-Teams zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Schutzleistung.?

Key-Features der G?DATA Internet Security

Schutz vor Erpressertrojanern und schnelllebigen Malwarefamilien wie Emotet

BEAST: Innovativer verhaltensbasierter Schutz vor Zero-Day-Malware

DeepRay: Schnelle Malware-Erkennung dank Machine Learning

Stündliche Virensignaturen-Updates für maximalen Schutz

Volle PC-Leistung bei höchster Sicherheit

Vielfach ausgezeichneter Schutz vor Viren und anderen Schädlingen

BankGuard für sicheres Online-Banking und ?Shopping

Exploit-Schutz verhindert die Ausnutzung von Software-Sicherheitslücken in Programmen oder im Betriebssystem

Starke Firewall gegen Hacker-Angriffe

AntiSpam filtert unerwünschte Werbemails

Phishing-Schutz durch E-Mail-Prüfung

Kostenfreie Deutsche Hotline 24h/365 Tage

Mit umfassenden Cyber-Defense-Dienstleistungen macht der deutsche Erfinder des AntiVirus Unternehmen verteidigungsfähig gegen Cybercrime. Mehr als 500 Mitarbeiter sorgen für die digitale Sicherheit von Unternehmen und Anwendern. ?Made in Germany?: Mit über 30 Jahren Expertise in Malwareanalyse betreibt G DATA Forschung und Softwareentwicklung ausschließlich in Deutschland. Höchste Ansprüche an den Datenschutz sind oberstes Gebot. Bereits 2011 hat G DATA mit dem Vertrauenssiegel ?IT Security Made in Germany? des TeleTrust e.V. eine ?No-Backdoor?-Garantie abgegeben.

G DATA bietet ein umfassendes Portfolio von AntiVirus und Endpoint Protection über Penetrationstests und Incident Response bis zu forensischen Analysen, Security-Status-Checks und Cyber-Awareness-Trainings, um Unternehmen wirksam zu verteidigen. Neue Technologien wie DeepRay schützen mit Künstlicher Intelligenz vor Malware.

Service und Support gehören zum mit Ökostrom betriebenen G DATA Campus in Bochum, wie das Trojan Horse Café und das Bistro.

G DATA Lösungen sind in 90 Ländern erhältlich und wurden vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit einem Doppelsieg beim PUR-Award für Malware Protection und E-Mail-Security.