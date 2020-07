Tetra Tech beginnt Studien für eine Vermahlungsanlage vor Ort bei Granada



Mr. Frank Basa berichtet:

Rouyn Noranda, QC – 2. Juli 2020 – Granada Gold Mine (TSX.V: GGM) (Granada Gold oder das Unternehmen) freut sich, mitteilen zu können, dass es die Dienste von Tetra Tech in Anspruch genommen hat, um mit einer Gap-Analyse zur Änderung unseres aktuellen Genehmigungszertifikats für eine Vermahlungsanlage vor Ort bei Granada zu beginnen.

Tetra Tech ist ein führender Anbieter von Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen. Das Unternehmen unterstützt staatliche und kommerzielle Kunden durch die Bereitstellung innovativer Lösungen in den Bereichen Wasser, Umwelt, Infrastruktur, Ressourcenmanagement, Energie und internationale Entwicklung. Mit 20.000 Mitarbeitern weltweit decken die Fähigkeiten von Tetra Tech den gesamten Projektlebenszyklus ab.

Der Präsident und CEO von Granada Gold, Frank J. Basa, P.Eng., erläutert: Granada hat ein Deckschicht-Stripping- [Abtragungs-] Programm in einer ersten Stufe abgeschlossen und an der Oberfläche mineralisierte Strukturen mit signifikantem sichtbarem Gold entdeckt. Daher hat das Unternehmen entschieden, dass die lokalen Anlagen für eine kundenspezifische Vermahlung ohne eine erhebliche Modifizierung des Prozessablaufschemas dieses mineralisierte Material nicht verarbeiten könnten, um diese Menge an sichtbarem Gold zu gewinnen.

Back-In-Option

Canada Silver Cobalt wird von Granada Gold eine Back-in-Option auf fünf Minenpachtverträge bei Castle East zurückkaufen, die Teil der Castle-Liegenschaft in der Nähe von Gowganda, Ontario, sind.

Als Zahlung wird Canada Silver Cobalt 2.941.000 Stammaktien zu einem festgelegten Preis von $0,51 pro Aktie an Granada Gold ausgeben, was einem festgelegten Gesamtpreis von etwa $1.500.000 entspricht. Jeder der Aktien wird ein Warrant zum Kauf von Stammaktien beigefügt. Jeder Warrant berechtigt GGM, innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren eine zusätzliche Stammaktie von Canada Silver Cobalt für $0,55 zu erwerben.

Der Abschluss der Transaktion soll in den kommenden Tagen erfolgen. Die von Canada Silver Cobalt beim Abschluss ausgegebenen Aktien und Warrants unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiervorschriften und den Richtlinien der TSX Venture Exchange einer viermonatigen Halteperiode.

Tagebau-Ressource

Die aktuelle Ressource beim unternehmenseigenen Goldprojekt Granada in Rouyn-Noranda (Quebec) wird im auf SEDAR eingereichten Bericht, einem technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 mit dem Titel Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Rouyn-Noranda, Quebec, Canada, detailliert beschrieben. Der Bericht, der von den unabhängigen qualifizierten Personen (Qualified Persons) Allan Armitage, PhD, P.Geo und Maxime Dupere, BSc, P.Geo, von SGS Canada Inc. verfasst wurde, unterstützt die folgende Ressourcenschätzung:

Aktuelle Ressourcen: Auf Grube

beschränkte Ressourcenschätzung

2019

1

KategorTonnen Gehalt-Enthaltenes G

ie (g/t old

Au) (

oz)

Gemesse12.637.000 1,02 413.000

n

Angezei9.630.000 1,13 349.000

gt

G&A ges22.267.000 1,06 762.000

amt

Abgelei6.930.000 2,04 455.000

tet

1 Cutoff-Gehalt von 0,4 g/t Au – für detaillierte Anmerkungen siehe Pressemitteilung vom 13. Februar 2019.

Qualifizierte Personen

Claude Duplessis, P.Eng., von Goldminds Geoservices Inc., einem Geologie-, Umwelt- und Bergbauberatungsunternehmen, ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 zum Zweck dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. setzt die Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) fort. Das Konzessionsgebiet umfasst die ehemalige Goldmine Granada, die in den 1930er Jahren über 50.000 Unzen Gold mit zehn Gramm Gold pro Tonne produziert hatte, ehe ein Brand die Gebäude an der Oberfläche zerstörte.

Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt.

Der äußerst produktive Cadillac Trend, der im vergangenen Jahrhundert über 50 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada auf einer Linie, die von Val-dOr nach Rouyn-Noranda (Quebec) führt.

Das Unternehmen ist im Besitz aller Genehmigungen, die erforderlich sind, um mit der als Rolling Start bezeichneten ersten Abbauphase zu beginnen, die es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 550 Tonnen pro Tag abzubauen, wobei über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu 675.000 Tonnen Erz produziert werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.granadagoldmine.com.

Frank J. Basa

Frank J. Basa P. Eng.

Chief Executive Officer und Chairman

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, Tel. 416-710-2410 oder waynecheveldayoff@gmail.com

Granada Gold Mine Inc.

2875 Ave Granada

Rouyn Noranda, Québec J9Y 1Y1

Tel : 819-797-4144 / Fax: 819-792-2306

