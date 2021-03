The StepOver duraSign Pad 10.0 signature pad

StepOver takes extreme pride in launching the StepOver duraSign Pad 10.0?signature pad?which takes a step forward in expanding our product portfolio.

The duraSign Pad 10.0 signature pad is the second product developed in the „duraSign Pad Series“ family from StepOver. The product stands out with an electromagnetic sensor for extremely long durability coupled with an outstanding elegant appearance. Like all our signature pads, it offers the highest possible security for traceable electronic signatures. The 10-inch pad displays the full width of an A4 document. The signature pad offers enough space on the screen for even the most demanding POS applications.

The StepOver?duraSign Pad 10.0 signature pad?includes:

New ARM Cortex Processor for fast reaction time and quick and secure processing of electronic signatures

Landscape & portrait mode available with a single touch

Extremely durable, chemically-strengthened sensor surface for the detection of signatures ? based on electromagnetic pen technology

High-resolution 10-inch colour screen: 1024×600 pixels

Functional buttons that appear during the signing process to confirm, re-sign or cancel

Display of document contents and dynamic text during the signing process

Display of individual content in stand-by mode (e.g. advertising images)

Replaceable USB connection cable

Optimized? cable routing with port on the underbody and strain relief

Replaceable and reparable pen attachment

VESA fixtures for mounting the pad and ability to attach Kensington locks on the back for anti-theft protection

Options to switch between transmission protocols: HID – driverless, VCom – port forwarding / Com port forwarding, Wyse – ThinOS

The StepOver?duraSign Pad 10.0 signature pad?is now available and compatible with the most current versions of StepOver?signature software, e.g. with eSignatureOffice 5.9.?

Die StepOver GmbH ist im Bereich der handgeschriebenen elektronischen Signatur derzeit weltweiter Technologie- und europäischer Marktführer. Das Stuttgarter Unternehmen entwickelt und fertigt Unterschriften-Erfassungsgeräte im eigenen Haus und bietet darüber hinaus mit seiner Palette an eigens entwickelter Anwendungssoftware und Programmierschnittstellen alle benötigten Funktionen, um ein beweissicheres System zur handgeschriebenen, biometrischen e-Signatur verwirklichen zu können.

Branchenübergreifend werden jedes Jahr etwa eine Million Unterschriften mit StepOver e-Signatur-Lösungen geleistet und dadurch der Medienbruch zwischen EDV und Papier weitgehend vermieden. Auf diese Weise können enorme Einsparungen erzielt werden. Allein den Papierverbrauch betrachtet, beläuft sich das Sparpotenzial aller sich gegenwärtig im Einsatz befindender StepOver Signaturpads auf rund 650 Tonnen Papier, die Jahr für Jahr NICHT bedruckt werden müssen. Nicht nur im Versicherungs- und Bankenwesen gilt die StepOver mit ihren technisch ausgefeilten Lösungen zur handgeschriebenen e-Signatur derzeit als Standard auf dem Weg zum papierlosen Büro.

Außerdem profiliert sich das Unternehmen in Punkto Sicherheit handgeschriebener, biometrischer e-Signaturen als kompetenter Wissensträger in der Branche. Mit transparenter Bereitstellung von Informationen und Offenlegung aller Verfahren berät StepOver Kunden sowie Interessenten umfassend über den Einsatz, die Risiken und die Technologie biometrischer e-Signaturen und leistet damit unermüdlich Pionierarbeit auf diesem für viele Kunden noch neuen Gebiet.

Die StepOver GmbH bietet ihren Kunden höchste Qualität, Sicherheit und Praktikabilität aus einer Hand.