Theum ab sofort auch für Microsoft Azure verfügbar

Die Theum AG (www.theum.com) gibt die Verfügbarkeit von Theum für die Microsoft Cloud Plattform Azure bekannt. Damit sind Kunden, die bereits Azure nutzen und Dokumente etwa mit Office 365 und SharePoint Online verwalten in der Lage, darin enthaltenes Wissen zu jeder Suchanfrage präzise extrahiert in einer vollständigen Übersicht per Klick bereitzustellen. Auch die Integration mit MS Teams ist bei Bedarf einfach zu bewerkstelligen. ?

Mit der Möglichkeit, Theum auf MS Azure zu nutzen, können viele kleine und große Unternehmen nun die Funktionen der Software in der Cloud nutzen und für eine effiziente und präzise Wissensfindung einsetzen. Theum? ist moderne KI-gestützte Softwaretechnologie, die alles Wichtige zu jeder Recherche aus zig-tausend Dokumenten in Sekundenschnelle präzise extrahiert und sauber zusammengestellt in einer sofort nutzbaren Übersicht auf jedem Endgerät bereitstellt. Anstatt wie Suchmaschinen lange Dokumentlisten zu liefern, gibt Theum vollständige Antworten.

Theum kann in privaten Azure Instanzen des Kunden oder auf Wunsch in einer Azure Instanz der Theum AG für den Kunden ab sofort installiert werden. Theum kann dann in Office 365 und anderen Cloud-Systemen verwaltete Dokumente verarbeiten und zugehörige Wissensbanken erstellen. Mit wenigen Klicks lassen sich diese auch in MS Teams integrieren und liefern damit jeder Arbeitsgruppe schnelle Antworten auf Team-spezifische Fragestellungen.

Im Laufe des Jahres werden Docker/Kubernetes Erweiterungen angeboten und eine SaaS Version ist für 2021 geplant.

??Theum hilft Unternehmen dabei, ihr Wissensmanagement grundlegend und nachhaltig zu verbessern. Theum ist wie ein smarter Chatbot für Dokumente, der im Nu zu jeder Frage alle relevanten Informationen zusammenstellt. Mit Theum können Unternehmen wissensbasierte Prozesse beschleunigen und damit schneller auf Anforderungen reagieren?, sagt Richard Reed, Vorstand der Theum AG.

Theum macht Schluss mit der Suche in Dokumenten und gibt Anwendern sofort nutzbare Antworten.

Theum ist auf Ansätzen der künstlichen Intelligenz basierende Wissenstechnologie der nächsten Generation, die aus den vielfältigen Dokumenten eines Unternehmens lernt und mit diesem Wissen smarte Experten erzeugt und speist. Diese digitalen Helfer sind sodann in der Lage, auf Recherchen und Anfragen zu betrieblichen Themen aller Art fertig nutzbare vollständige Antworten zu liefern.

Anstatt endlos Zeit bei der Recherche nach Informationen mit Suchen, Öffnen und Durchblättern von Dokumenten zu verschwenden, erhalten Anwender genau das für eine anstehende Aufgabe benötigte Wissen mit nur einem Klick ? extrahiert aus allen relevanten Dokumenten, kontext-orientiert zusammengestellt auf einer einzigen Seite und sofort nutzbar auf jedem Endgerät.

Theum ist die in der Wirtschaft führende Technologie zur Bereitstellung einsatzbereiten Wissens für Menschen, Anwendungen, Systeme und Maschinen.

www.theum.com