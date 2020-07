Theum erhält Siegel der österreichischen Innovationsplattform

Die ?Innovationsplattform (Innovative Österreichische Beschaffung) IÖB? ist eine Tochter der österreichischen Bundesbeschaffungs-GmbH (kurz BBG). Die IÖB verbindet öffentliche Auftraggeber mit innovativen Unternehmen. Theum? wurde als innovatives Tool durch die IÖB-Jury erkannt und erhielt daher das IÖB-ausgezeichnet Siegel. Die mit einem solchen Siegel ausgezeichneten Produkte werden auf dem IÖB Marktplatz Innovation online ausgestellt.

Zielsetzung

Die IÖB initiiert ?Challenges? mit dem Ziel öffentliche Auftraggeber bei der Suche nach innovativen Lösungen und Lieferanten zu konkreten wichtigen Themen zu unterstützen. Auch für den Bereich Wissensmanagement wurde von der IÖB eine solche Challenge durchgeführt, um einen Marktüberblick zu ermöglichen.

Gesucht waren Produkte, die Organisationen bzw. Bedienstete bei Ihrem Wissensmanagement sinnvoll unterstützen können.

Der Nutzen der Challenge: Unternehmen gewinnen Informationen über die Bedarfe und öffentliche Auftraggeber erhalten Informationen über die Möglichkeiten und Perspektiven des Marktes.

Ablauf

Theum hat sich Ende 2019 beworben und wurde im Frühjahr 2020 von der Jury als einer von vier Siegern in der Kategorie Wissensmanagement prämiert.

In der Jury saßen Vertreter folgender Organisationen

ASFINAG

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vormals –BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz–

Bundesministerium für Finanzen

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport vormals –BM für öffentlichen Dienst und Sport–

Bundesbeschaffung GmbH und

Wiener Linien

Am 24. Juni 2020 fand Covid-19-bedingt eine erste virtuelle Präsentation der Sieger-Tools statt ? eine weitere Präsentation in einer Präsenzveranstaltung ist für Herbst 2020 geplant.

Auszeichnung

Das mit dem IÖB Siegel ausgezeichnete Produkt Theum? ist damit ein von unabhängigen Expert*innen auf Innovationsgrad und Einsetzbarkeit in der öffentlichen Verwaltung geprüftes Produkt. Mit dieser Auszeichnung wird die Relevanz von Theum für ein effizientes, innovatives Wissensmanagement in Unternehmen und Organisationen eindrucksvoll bestätigt.?

Theum wird nun in enger Zusammenarbeit? mit dem österreichischen Kooperationspartner madlberger digitalisierungsberatung gmbh Einsatzmöglichkeiten und Nutzen der Software im österreichischen Public Sektor aufzeigen.

Die in der Region Stuttgart/Deutschland ansässige Theum AG entwickelt KI-gestützte Software für einen intelligenten und wirksamen Zugang zu dokumentiertem Unternehmens- oder Verwaltungswissen. Die Theum Software lernt aus Dokumenten und liefert zu jeder Recherche in Sekundenschnelle alles Wichtige – präzise extrahiert und übersichtlich zusammengestellt in einer sofort nutzbaren Antwort.

Theum wird von Unternehmen und Organisationen weltweit erfolgreich für das Wissensmanagement rund um Richtlinien, Normen, Verfahren, Dokumentationen, Ratgebern, Projektakten, Fachmitteilungen, Studien, Serviceinformationen, Risikomanagement u.a.m. eingesetzt.

www.theum.com