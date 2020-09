Theum Vorträge auf der Virtuellen Wissensmanagement Konferenz

Die Theum AG ist Gold Sponsor der 16. Stuttgarter Wissensmanagement Tage und mit 2 Vorträgen und 4 Roundtables zu aktuellen brisanten Themen vertreten.

Anmeldung: https://wima-tage.de/registration.html

Montag, 9.Nov 13:45 ? 14:15 Vortrag

Auf Knopfdruck: Verstreutes Wissen intelligent zusammenführen

Relevantes Know-how maschinell aufbereiten & automatisiert bereitstellen

Das Problem mit der Erschließung von Wissen

Dokumentinhalte als einfach nutzbares Wissen verfügbar machen

Automatisierte Wissensbereitstellung

Intelligenter Wissenszugriff für Anwender

Praktische Beispiele und Live Demos (Guidelines, Newsletter, Normen, Handbücher u.a.m.?)

Umfangreiches Unternehmenswissen steckt verstreut in zahllosen Dokumenten. Originäre Dokumente aber eignen sich schlecht zur Bereitstellung von Wissen für Endanwender. Wie stellt man Inhalte benutzerfreundlich einfach zugreifbar zur Verfügung? Wir verteilt man die Informationen und hält sie aktuell? Wie ermöglicht man den Zugriff mit modernen Endgeräten, wie Smartphones? Wie macht man Inhalte recherchierbar? Sind Cloud-Systeme, Webfähige Dokumente, PDFs, Wikis oder gar KI-Systeme die Lösung??

Dienstag, 10.Nov 10:45 ? 11:15 Vortrag

Auf Knopfdruck: Relevantes Wissen aus 100.000 Dokumenten

KI-gestützte Search-Lösungen reduzieren den Suchaufwand im Unternehmen um 90 Prozent

Die “Pains” bei der Suche mit Suchmaschinen

Wie KI-gestützte Wissensnetze bei der Beantwortung von Suchanfragen helfen

Alles Wichtige zu jeder Suchanfrage in einer kompletten Zusammenstellung

Live Demo (Rente, Gesetze, Normen, Handbücher u.a.)

Erfahrungen und Voraussetzungen zum Einsatz der Technologie

In diesem Vortrag wird anhand praktischer Beispiele gezeigt, wie moderne KI-gestützte Software Dokumentinhalte zu leistungsfähigen Wissensnetzen verarbeitet und Unternehmen und ihren Menschen hilft, jede Suchanfrage in Sekundenschnelle mit exakt dem benötigten Wissen aus unzähligen Dateien zu beantworten. Es wird anhand praktischer Beispiele aufgezeigt, wie Unternehmen so ihren Suchaufwand um 90 Prozent reduzieren, teure Fehler vermeiden und wissensbasierte Prozesse nachhaltig beschleunigen können.

Roundtables

Weiter diskutiert und präsentiert Theum in 4 Roundtables vom 10. ? 12. November Lösungen zu folgenden Themen:

Unternehmenswissen schnell & einfach zugreifbar machen

Wie lässt sich dokumentiertes Unternehmens- und Verwaltungswissen stets aktuell bereitstellen?

Di , 10. Nov. 15:30 ? 16:00

Den Suchaufwand im Unternehmen um 90 Prozent reduzieren

Tausend Treffer und nichts gefunden: Wie kann man benötigtes Wissen schneller aus Bergen von Dokumenten extrahieren?

Mi , 11. Nov. 15:30 ? 16:00

Lotus-Notes-Inhalte in die Zukunft retten

Wie lassen sich Lotus-Notes-Inhalte in moderne Zielsysteme migrieren und als einfach zu nutzendes Wissen bereitstellen?

Do , 12. Nov. 13:45 ? 14:15

Intelligente Wissensbereitstellung statt PDF-Downloads und Wikis

Wie lassen sich originäre Dokumentinhalte einfach nutzbar und leicht auffindbar bereitstellen?

Do , 12. Nov. 15:30 ? 16:00

Die in der Region Stuttgart ansässige Theum AG entwickelt KI-gestützte Software für einen intelligenten und wirksamen Zugang zu dokumentiertem Unternehmenswissen. Die Theum Software lernt aus Dokumenten und liefert zu jeder Recherche in Sekundenschnelle alles Wichtige – präzise extrahiert und übersichtlich zusammengestellt in einer sofort nutzbaren Antwort.

Theum wird von Unternehmen und Organisationen weltweit erfolgreich für das Wissensmanagement rund um Richtlinien, Normen, Verfahren, Dokumentationen, Ratgebern, Projektakten, Fachmitteilungen, Studien, Serviceinformationen, Risikomanagement u.a.m. eingesetzt.