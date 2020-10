Theum wird Swisscom Partner

Die Theum AG hat mit Swisscom ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. Dieses erlaubt Schweizer Unternehmen das KI-basierte Wissensmanagement System Theum? direkt über Swisscom zu erwerben und im eigenen Rechenzentrum oder in ihrer Swisscom Azure Instanz zu betrieben.

Theum revolutioniert den Zugriff auf das in Bergen von Dokumenten vorgehaltene und fortgeschriebene Unternehmenswissen. Was visionär klingt, macht Theum wahr: Es liefert in Sekundenschnelle alles Wichtige zu jeder Suchanfrage aus tausenden von Dokumenten – präzise selektiert und übersichtlich zusammengestellt in einem kompletten sofort nutzbaren Ergebnis.

Dario Di Cerbo ? Business Development B2B 3rd Party Services bei Swisscom meint ?Theum ermöglicht unseren Kunden eine erhebliche Reduktion des Aufwandes pro Vorgang und hilft zudem, Fehler und resultierende Folgekosten zu vermeiden. Was wir an Theum besonders schätzen, ist ? dass der Zugriff auf prozedurales Wissen wirklich vereinfacht wird.?

Die Effizienzsteigerung beim Zugriff auf Unternehmenswissen rechnet sich kurzfristig, die Einführung von Theum dauert wenige Wochen und der ROI liegt typischerweise unter einem Jahr. Theum bewährt sich seit Jahren im täglichen Einsatz bei kleinen und weltweit auch bei großen Unternehmen und skaliert mit wachsendem Datenvolumen. Der Einsatz ist risikofrei, da Theum keine Änderungen an bestehenden Systemen und Abläufen erfordert.

?Wir freuen uns, zusammen mit Swisscom Schweizer Unternehmen das komplette Leistungsspektrum der Theum Software zur Verfügung zu stellen. Die Unternehmen können auf neue Herausforderungen schneller reagieren und wissensbasierte Prozesse beschleunigen.?, sagt Paul Caspers, Vorstand der Theum AG.

Über Swisscom Business Customers

Der Geschäftsbereich Business Customers von Swisscom ist der grösste, integrierte ICT-Anbieter für Grosskunden und KMU in der Schweiz. Die Kernkompetenzen von Swisscom Business Customers sind integrierte Kommunikationslösungen, IT-Infrastruktur, IT Security und Cloud Services, Workplace-Lösungen, SAP Services, IoT sowie umfassende Outsourcing-Leistungen für die Finanzindustrie und Health Care. Swisscom Business Customers betreut mit rund 5000 Mitarbeitenden gut 6000 Grosskunden und über 300–000 KMU.

Die in der Region Stuttgart ansässige Theum AG entwickelt KI-gestützte Software für einen intelligenten und wirksamen Zugang zu dokumentiertem Unternehmenswissen. Die Theum Software lernt aus Dokumenten und liefert zu jeder Recherche in Sekundenschnelle alles Wichtige – präzise extrahiert und übersichtlich zusammengestellt in einer sofort nutzbaren Antwort.

Theum wird von Unternehmen und Organisationen weltweit erfolgreich für das Wissensmanagement rund um Richtlinien, Normen, Verfahren, Dokumentationen, Ratgebern, Projektakten, Fachmitteilungen, Studien, Serviceinformationen, Risikomanagement u.a.m. eingesetzt.