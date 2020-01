thinkproject und “Mensch und Maschine” geben Reseller-Partnerschaft bekannt

thinkproject, Europas führender SaaS-Anbieter für Bau- und Ingenieurprojekte, gibt Reseller-Partnerschaft mit Mensch und Maschine (MuM), einem der führenden Anbieter für Computer Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM), Product Data Management (PDM) und Building Information Modelling/Management (BIM) in Europa, bekannt. Ab sofort vertreibt das Unternehmen als Master-Reseller thinkproject?s DESITE BIM europaweit.

Das Produktportfolio von thinkproject wurde 2019 durch die Übernahme der ehemaligen ceapoint aec technologies GmbH um DESITE BIM erweitert. Die sechs Produktvarianten von DESITE BIM bieten Instrumente für Projektbeteiligte mit unterschiedlichen BIM-Kompetenzen sowie eine nahtlose Zusammenarbeit und Informationsaustausch bei Bauprojekten dank der offenen und neutralen Unterstützung von einer Vielzahl von Datenformaten und einer einfachen Integration in Common Data Environments (CDEs). DESITE BIM kann verschiedene Arten von Informationen in Gebäudeinformationsmodelle integrieren, Modell- und Kollisionserkennungsprüfungen durchführen und 4D-Simulationen ausführen sowie Zeitpläne erstellen, Informationsanalysen und Mengenermittlung durchführen.

?Das DESITE BIM-Produktportfolio bringt BIM auf eine neue Ebene und ist eine großartige Möglichkeit für viele Kunden, da es sich gut in viele vorhandene Softwareprodukte integrieren lässt. Wir freuen uns, mit thinkproject zusammenzuarbeiten, um dieses Produkt zu vermarkten und in unser führendes europäisches BIM Ready-Schulungsprogramm zu integrieren,? erklärt Rainer Sailer, Mensch und Maschine Managing Director Architektur und Bauwesen.

?Als bereits etablierter BIM-Experte ist Mensch und Maschine der perfekte Partner. Ihr Wissen und ihre Ressourcen werden uns helfen, DESITE BIM in neue Märkte in ganz Europa zu bringen und einen hohen Mehrwert für unser Kunden erreichen,? ergänzt Jochen Hanff, thinkproject Head of Product Strategy and Innovation.

Mensch und Maschine wird thinkproject im Vertrieb, Marketing und in Kundenschulungen für die DESITE BIM-Produktsuite in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Italien, Rumänien, Ungarn und Polen unterstützen.

?Durch die Zusammenarbeit mit Mensch und Maschine kann thinkproject seine Position als weltweit führender Anbieter von Construction-Intelligence-Lösungen weiter ausbauen, indem wir unsere marktführenden Produkte einem breiteren internationalen Publikum zugänglich machen und gleichzeitig das hohe Maß an Support und Produktqualität sicherstellen, das unsere Kunden von uns erwarten?, erklärt Anton Hofmeier, thinkproject Chief Sales Officer.

Über Mensch und Maschine:

Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein führender Anbieter von Computer Aided Design, Manufacturing und Engineering (CAD/CAM/CAE), Product Data Management (PDM) und Building Information Modeling/Management (BIM) mit über 60 Standorten in ganz Europa sowie in Asien und Amerika. Das MuM-Geschäftsmodell basiert auf den beiden Segmenten MuM-Software (Standardsoftware für CAM, BIM und CAE) und Systemhaus (kundenspezifische Digitalisierungs-Lösungen, Schulung und Beratung für Kunden aus Industrie, Bauwesen und Infrastruktur).

Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München, beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter und erwartet für 2019 einen Umsatz von 222?240 Mio. Euro. Die MuM-Aktie ist in Frankfurt (scale30) und München (m:access) notiert.

Im Jahr 2000 wurde thinkproject in München gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zum größten SaaS-Anbieter für Lösungen im Bereich Collaboration und Informationsmanagement in Europa entwickelt und ist in Deutschland mit Bueros in Berlin, Würzburg, Köln, Wuppertal und München vertreten.

Seit 20 Jahren bietet thinkproject ein Common Data Environment (CDE) für Bau- und Ingenieurprojekte, das jederzeit verfügbar und flexibel anpassbar ist. thinkproject deckt den zunehmenden Bedarf nach digitalen Lösungen in der Baubranche optimal ab und unterstützt die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und das Informationsmanagement in den Projekten ihrer Kunden. Darüber hinaus umfasst das Angebot von thinkproject Lösungen für das Prozessmanagement, unter anderem im Building Information Modelling (BIM), sowie Schnittstellen zu allgemeinen Geschäftsanwendungen wie ERP-Systemen.