Thomas Wüppesahl bietet mit seinem versierten Team kompetente Wirtschafts- und Politikberatung in Hamburg

Für die Bereiche Wirtschaftsberatung, Compliance, Politikberatung und Wirtschaftskriminalität ist Thomas Wüppesahl ein wohlbekannter und gefragter Ansprechpartner für die Region Hamburg. Im fundierten Consulting greift der Diplom-Verwaltungswirt und ehemalige Bundestagsabgeordnete, auch im Kontext der Teamarbeit, auf langjährige Erfahrungen als Wirtschaftskriminalist, Polizeibeamter und Politiker zurück. Die Verbindung von Insiderwissen und modernen Consulting Ansätzen prägen seine fachkundige Leistung. In Teamarbeit mit Juristen, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Buchhaltern, IT-Fachkräften und Psychologen bietet er umfangreiche Beratungen. So gehören zum Portfolio Politikberatung auf Grundlage hoher Urteilsfähigkeit und Menschenkenntnis, eine zielorientierte, produktive Wirtschaftsberatung sowie kompetente Wirtschaftsmediation zur Konfliktbeilegung und die Beratung und Investigation in der Wirtschaftskriminalität und Compliance. Durch seine Tätigkeit im Landeskriminalamt Hamburg ist Thomas Wüppesahl in allen Ebenen wirtschaftskrimineller Phasen versiert:

? Subventionsbetrug

? Korruption

? Preisabsprachen

? Scheinrechnungen

? Insolvenzverschleppung

? Kapitalanlagebetrug und

? Warentermingeschäfte

sind nur einige Beispiele der angewandten Expertise, die Ergebnis umfangreicher Betätigungen im Konzern- und kommunalen Bereich und prominenten Erfolgen wie etwa der Causa Imtech ist. Beratung im Strafvollzug gehört ebenfalls zu den möglichen Beratungsleistungen.

In Hamburg, Deutschland und supranational bekannt für Kompetenz, Seriosität und Diskretion ist der prominente Consultant ein Wegbegleiter für seine Klientel mit langjähriger Erfahrung in Wirtschaft, Politik und Polizeidienst.