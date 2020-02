Thüringen: Kipping begrüßt partielles Einlenken der Bundes-CDU

Nach heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der CDU um die

Regierungsbildung in Erfurt hat die Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping

begrüßt, dass die Union dem thüringischen Landesverband nun doch Spielräume

zugesteht und eine Zusammenarbeit mit Rot-Rot-Grün bei einzelnen Projekten

erlauben will. “Das ist ein historischer Fortschritt, der überfällig war”, sagte

Kipping dem in Berlin erscheinenden “Tagesspiegel” (Dienstagausgabe). Sie

appellierte zugleich an die thüringische CDU-Landtagsfraktion, den

Linken-Politiker Bodo Ramelow bei der für den 4. März geplanten

Ministerpräsidenten-Wahl im ersten Wahlgang mit ins Amt zu bringen. Kipping

sagte: “Die CDU hat am 5. Februar in Kauf genommen, dass es einen

Ministerpräsidenten von Gnaden der AfD gibt. Sie stehe nun “mit in der

Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es im ersten Wahlgang eine klare Mehrheit

aus dem demokratischen Spektrum für Bodo Ramelow gibt”. Die Linken-Chefin

kritisierte zugleich scharf die CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz, Jens Spahn

und Paul Ziemiak, die eine Wahl von Ramelow zum Ministerpräsidenten als

unvereinbar mit den Beschlüssen der Bundes-CDU bezeichnet hatten. “Im

Konrad-Adenauer-Haus wird immer noch durch eine westdeutsche Brille auf den

Osten geschaut”, sagte Kipping. “Wenn man demokratische Mehrheiten will, gibt es

Situationen, wo man an der Linken nicht vorbeikommt.” Und: “Was Ziemiak, Spahn

und Merz da gerade betreiben, sind Abwehrkämpfe von Politikern, deren Beschlüsse

längst durch die Zeit überholt sind.” Kipping warnte davor, mit einer Ansage in

Wahlkämpfe zu gehen, wonach eine Regierung von Union bis Linke gebildet werden

könnte. “Das wäre ein AfD-Aufbauprogramm”, sagte sie.

Das Interview im Wortlaut: https://www.tagesspiegel.de/25576978.html

