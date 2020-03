Thüringer Waldquell-Sammelaktion: „Ein Glas für jeden Geschmack“

Schmalkalden, 2. März 2020. Neun Aktionsmonate, drei Aktionssegmente, 30 Aktionsprodukte: Die diesjährige Consumer Promotion von Thüringer Waldquell setzt ab sofort bis in den Herbst im gesamten Sortiment starke Kaufimpulse für Marken- und Neuverwender. Zwischen März und November 2020 verschenkt Thüringer Waldquell pro gekauftem Aktionskasten ein farbiges Sammelglas. Unter dem Motto „Ein Glas für jeden Geschmack“ stellt der Thüringer Markenmarktführer bei alkoholfreien Getränken hierbei in drei Zeiträumen unterschiedliche Produktsegmente in den Fokus:

Zwischen März und Mai gibt es beim Kauf eines Kastens Mineralwasser (Classic, Medium, Sanft oder Pur) 12 x 1,0 l PET-Mehrweg jeweils ein blaues Aktionsglas dazu. Von Juni bis August wird der Kauf eines Kastens der 14 verschiedenen Near Water-Getränke mit einem grünen Glas belohnt. Ab September bis Ende November stehen schließlich die 12 Süß- und Bittergetränke im Mittelpunkt. Hier erhalten Kunden zu ihrem Kasten gratis ein rotes Sammelglas.

Am POS lenken im gesamten neunmonatigen Zeitraum Zweitplatzierungen mit Palettenecken und Kastensteckern die Aufmerksamkeit auf „Ein Glas für jeden Geschmack“. Zum Auftakt wird die Consumer Promotion außerdem umfangreich über Großflächenplakate, Funkspots inklusive Webradio und auf 4,5 Millionen Promotionetiketten beworben.