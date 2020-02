Thumbnail – Vorschaubild mit großer Kraft

Das Stichwort für die Kundengewinnung im Internet lautet: Aufmerksamkeit. Neben vielen anderen Dingen ist es eine sehr gute Idee, diese mit visuellen Eindrücken zu erlangen. Und genau dafür kannst Du das sogenannte Thumbnail einsetzen.

Was das genau ist und wie Du dies für dich gut nutzen kannst, erfährst Du hier in diesem Beitrag.

Thumbnail ? was ist das überhaupt?

Der Begriff Thumbnail (engl. ?Daumennagel?) steht für das Miniatur- bzw. Vorschaubild eines größeren Bildes. Dabei wurde dieser Begriff vor allem aufgrund der Größe der Grafik gewählt. Denn der User erhält lediglich einen ersten Einblick auf das Original in einer kleinen, kompakten Größe ? in etwa der Größe eines Daumennagels. Mit einem Klick auf das Bild kann das Original geöffnet werden. Dabei kann es sich um eine Website, eine größere Grafik, ein Video oder ähnliches handeln.

Ein gutes Beispiel für die Nutzung von Vorschaubildern ist die Bildersuche bei Google. Wenn Du dort in der Suchleiste beispielsweise den Begriff ?Erfolg? eingibst, bekommst Du sehr viele kleine Bilder angezeigt. Und wenn du auf eines dieser Bilder klickst, zeigt Google Dir eine größere Version der Grafik an. Genauso verhält es sich beispielsweise auch bei YouTube. All die kleinen Bilder für die Videos sind YouTube-Thumbnails.

Und auch im Social Media lässt sich die Nutzung von dem Vorschaubild sehr gut beobachten, die Optimierung findet durch das Social Media Marketing statt. Nehmen wir zum Beispiel Facebook. Im Feed bekommst Du fast ausschließlich kleine Bilder angezeigt und wenn der Klick darauf erfolgt, wird Dir die größere Grafik angezeigt.

Warum Du ein Thumbnail brauchst

Du merkst: Thumbnails findest Du inzwischen überall. Und dies nicht nur bei der Bilder- und Videosuche, sondern auch allgemein bei Suchergebnissen und Feeds. Doch warum ist das so? Warum werden Bilder und Grafiken immer mehr verwendet?

Der Hintergrund dafür ist recht einfach. Und dafür müssen wir kurz in den Bereich der Psychologie eintauchen. Der Mensch ist von Natur aus sehr stark visuell veranlagt. Das bedeutet, dass er sich eher auf ein Bild oder Video konzentriert als auf Text beziehungsweise dieses schneller visuelle ergreift als den Text. Und genau das wird auch im Marketing von Unternehmen sowie auch in der Benutzerfreundlichkeit bei den Suchmaschinen verwendet.

Das heißt für Dich, dass Du mit der Nutzung von einem Bild deine Wahrscheinlichkeit erhöhst, gefunden und geklickt zu werden oder aus Unternehmenssicht, die Gewinnung von Kunden im Internet. Somit also mehr Aufmerksamkeit zu erregen um sich gezielt im Markt zu platzieren. Zusätzlich bekommst Du mit der kleineren Grafik wesentlich schnellere Ladezeiten, da diese eine wesentliche geringere Dateigröße haben als die größere Version selbst. Und schnelle Ladezeiten werden ebenfalls von deinen Nutzern belohnt, da diese selten länger als 3 Sekunden warten wollen bis eine Website geladen ist.

Auf der anderen Seite, also wenn Du kein Vorschaubild für deinen Inhalt verwendest, hast Du heutzutage automatisch Nachteile. Deine Inhalte werden weniger gesehen und somit kommen weniger Menschen zu Dir. Du wirst also in der Masse der Informationen einfach untergehen. Darüber hinaus wirst Du auch von den Suchmaschinen benachteiligt. Und genau das gilt es zu vermeiden.

Die Bedeutung der Thumbnails für die Suchmaschinenoptimierung

Das Ziel von Suchmaschinen ist es, eine immer bessere Benutzerfreundlichkeit und ein immer größeres Nutzererlebnis zu ermöglichen. Dementsprechend werden die Suchergebnisse immer mehr auf die Nutzer angepasst und angenehmer für diese gestaltet. Dazu gehört eben auch die Nutzung allgemeiner menschlicher Vorlieben, wie zum Beispiel eben eher grafische Darstellung statt reinen Textergebnissen.

Schauen wir uns dafür die aktuell zwei größten Suchmaschinen genauer an: Google und YouTube.

Google selbst hat vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass gerade in der mobilen Variante wesentlich mehr Grafiken angezeigt werden als bisher. Vor allem in der mobilen Variante, vor allem für lokale Suchanfragen. Ebenso verhält es sich inzwischen aber auch bei allgemeinen Suchanfragen Wenn Du zum Beispiel das Wort ?Erfolg? eingibst, erscheinen bereits in der allgemeinen Websuche bei Google viele Artikel mit dem jeweiligen Bild auf der rechten Seite. Die reinen Textergebnisse zwischendurch werden leider zumeist überscrollt und überlesen.

Das heißt, dass Du von Google belohnt wirst, wenn Du das Nutzererlebnis unter anderem mit visuellen Eindrücken und kurzen Ladezeiten erhöhst. Und das schaffst Du am besten mit Thumbnails, wodurch Du weiter vorn bzw. oben bei den Suchergebnissen rankest. Ein gutes parallel Beispiel das den meisten Leuten ein Begriff sein sollte, ist die Verwendung von Hashtags die auch sehr große Aufmerksamkeit auf sich ziehen und potenzielles Clickbaiting bewirken.

Youtube

Bei YouTube ist das sogar noch wichtiger. Denn hier werden ausschließlich Miniaturbilder verwendet, um eine Vorschau auf das dahinterliegende Video zu geben. Wichtiger Aspekt: auf YouTube wurden bereits im Jahr 2017 jede Minute 300 Stunden Videomaterial hochgeladen! Bei dieser Masse an anderen Videos ist es unerlässlich, aufzufallen und die Blicke und Klicks der User auf dich zu ziehen. Dabei werden hauptsächlich ansprechende und aussagekräftige Videos geklickt. Nutze dafür am besten die Möglichkeit, benutzerdefinierte Thumbnails für deine Videos zu verwenden. Und je besser dein Vorschaubild gestaltet ist, desto mehr Aufmerksamkeit erregt es, generiert Klicks und wird öfter auf der Startseite und bei den Suchergebnissen weiter oben angezeigt.

