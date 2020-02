Thyssenkrupp bestätigt Aufhebungsverhandlungen mit Stahlchef Desai

Das Thyssenkrupp-Management hat am Dienstag die Belegschaft

über die Aufhebungsverhandlungen mit dem Chef der Stahlsparte informiert.

“Derzeit sind wir mit Premal Desai in Gesprächen bezüglich einer Niederlegung

seines Mandats, und es ist in der Tat geplant, dass Bernhard Osburg ihm

nachfolgen soll”, schreibt Thyssenkrupp-Vorstand Klaus Keysberg in einem Brief

an die Stahl-Mitarbeiter, aus dem die Düsseldorfer “Rheinische Post” (Mittwoch)

zitiert. Es sei außerdem vorgesehen, dass Carsten Evers die Rolle als

Finanzvorstand beim Stahl übernehme.

Keysberg, der im Konzernvorstand für das Materialgeschäft zuständig ist,

bekräftigte, dass sich nichts an der Stahlstrategie 2030 ändern werde: “Die vom

Stahlvorstand im vergangenen Dezember ausgearbeitete Strategie ist unverändert

richtig. Deren Umsetzung – so, wie angekündigt – hat für uns höchste Priorität.”

Das gelte insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Geschäftsentwicklung in

einer schwierigen konjunkturellen Lage, die den Stahlbereich vor besondere

Herausforderungen stelle. Die Gespräche mit der Mitbestimmung zur Stahlstrategie

würden mit unverminderter Intensität weiter fortgesetzt. Keysberg bekräftigte,

dass der Stahl ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmens sei. “Wir als

Vorstand der Thyssenkrupp AG setzen alles daran, dem Stahl eine gute Entwicklung

zu ermöglichen.”

