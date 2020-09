TIBCO Hyperconverged Analytics macht die Nutzung von Analysewerkzeugen deutlich einfacher

TIBCO Software hat gestern einen neuartigen Analytics-Ansatz vorgestellt, der datengesteuerten Unternehmen intelligente und eindrückliche Analysen in Echtzeit bietet: ?TIBCO Hyperconverged Analytics?. In diesem Zusammenhang hat der Anbieter auch zwei neue Produkte präsentiert: Mit Hilfe von ?TIBCO Spotfire 11? und ?TIBCO Cloud Data Streams? können Unternehmen deutlich schneller Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen ableiten. Dies ist eine von mehreren Neuheiten auf der weltweiten Kunden- und Partnerkonferenz TIBCO NOW, die in diesem Jahr in digitaler Form vom 22. bis 24. September stattfindet.

Für Unternehmen ist es eine Herausforderung, mit den explosionsartig zunehmenden Datenmengen und der rasanten Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie den daraus resultierenden Auswirkungen auf ihre Analysefähigkeiten Schritt zu halten. Heterogene Analyse-Tools sowie isolierte Rollen und Prozesse erschweren das Treffen schnellerer und intelligenterer Entscheidungen.

?Hyperconverged Analytics? ist TIBCOs neuartiger Ansatz für konvergente visuelle Lösungen für Analytics, Data Science und Streaming über Daten- und Analytics-spezifische Rollen hinweg. In Verbindung mit ?TIBCO Cloud Data Streams? ermöglicht dieser Ansatz die Anbindung an Echtzeitdatenströme und damit geschäftsrelevante Erkenntnisse, die schnelle Reaktionen erfordern. Aus Anwendersicht geht dies weit über die Möglichkeiten traditioneller Ansätze wie Business Intelligence hinaus. ?Hyperconverged Analytics? unterstützt die neuartigen Analyseanforderungen moderner Unternehmen und bietet über eine einheitliche Umgebung ? ?Spotfire 11? ? hoch entwickelte Funktionen für visuelle Analysen, Data Science und Streaming Analytics.

?Die beiden Welten der Echtzeitereignisse und der Analyse kumulativer Daten werden zunehmend eins?, sagt Michael O–Connell, Chief Analytics Officer von TIBCO: ?Mit ?TIBCO Hyperconverged Analytics? verkürzen wir erheblich die Zeitspanne vom Eintreten geschäftlicher Ereignisse bis zu deren Analyse und daraus abgeleiteten Erkenntnissen, Entscheidungen und Handlungen für alle Arten von Daten. Die nachweislichen Ergebnisse sind verblüffend, und wir sehen extremes Wertschöpfungspotenzial in vielen Geschäftsbereichen.?

?Hyperconverged Analytics? verkürzt die Dauer, bis Erkenntnisse vorliegen, während die neue Spotfire-Version 11 den Zeitaufwand zur Erstellung individueller Analysen senkt ? und es ermöglicht, Einblicke in historische und in Echtzeit-Daten visuell darzustellen. Gemeinsam kombinieren sie Datenmanagement und künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen mit Echtzeitdaten, um geschäftliche Entscheidungen voranzutreiben. Und mit ?Spotfire Mods? lanciert TIBCO eine neuartige ?Power to the People?-Analyselösung. Mit dem heute vorgestellten Angebot reduziert der Anbieter die Komplexität immersiver visueller Analysen und ermöglicht es Unternehmen, einen echten Mehrwert aus ihren Datenbeständen zu ziehen. Das Angebot unterstützt die Entwicklung von Speziallösungen zu Analysezwecken, um das Versprechen hyperkonvergenter Analytik zu erfüllen.

?TIBCO Cloud Data Streams? ist eine der ersten Cloud-basierten BI-Plattformen mit Echtzeit-Streaming, die mittels weniger Klicks einen einfachen Zugriff auf Echtzeitdaten für Visualisierungen in Spotfire ermöglicht. Anwender können dadurch neue Trends und Muster erkennen, sobald sie auftreten, Veränderungen vorwegnehmen und Maßnahmen ergreifen, wenn es darauf ankommt. ?TIBCO Cloud Data Streams? macht Echtzeitanalysen benutzerfreundlich und verschafft Kunden Innovationsmöglichkeiten, die über herkömmliche BI-Ansätze hinausgehen ? diese können historische und Echtzeit-Daten miteinander kombinieren und in Relation setzen. Erkenntnisse mit hohem Wertschöpfungspotenzial auf Basis von Streaming-Daten werden damit einem größeren Benutzerkreis zugänglich.

