TIBCO unterstützt Unternehmen bei Rückkehr der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz

Im Rahmen einer TIBCO4Good-Initiative, die von TIBCO LABS unterstützt wird, stellt TIBCO auf Basis der TIBCO-Cloud ein gemanagtes Angebot für die Nachverfolgung von COVID-19-Symptomen bereit. TIBCO GatherSmart bietet für alle Arten und Größen von Organisationen eine sichere, leicht zu handhabende Lösung, wenn deren Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zurückkehren.

GatherSmart bündelt die technischen Ressourcen der TIBCO LABS und nutzt die Connected Intelligence Cloud. Die kosteneffiziente Lösung wendet sich an Unternehmen und Gesellschaften, die erkannt haben, wie wichtig ein proaktives Management der Risiken ist, um die weitere Verbreitung des COVID-19-Virus zu verhindern ? insbesondere wenn die Wirtschaft wieder in Gang kommt und die Menschen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

?Das Wohlergehen jeder Gesellschaft hängt von der Gesundheit, Sicherheit und Produktivität ihrer Arbeitskräfte ab, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten. Dieser Grundsatz leitet unsere Mission, zur Bekämpfung der Pandemie beizutragen, und wir sind stolz darauf, diese wichtige Lösung anbieten zu können. GatherSmart demonstriert die Geschwindigkeit und Agilität unserer Cloud-Plattform, die Benutzern eine schnelle Anpassung an sich verändernde Umstände und eine verantwortungsbewusste Rückkehr an den Arbeitsplatz ermöglicht?, sagt Dan Streetman, Chief Executive Officer von TIBCO: ?Dieses Werkzeug, unterstützt durch visuelle Analyse und Datenwissenschaft, wird von TIBCO zum Selbstkostenpreis angeboten. Organisationen können mit seiner Hilfe gefährdete Mitarbeiter und Besucher in Echtzeit identifizieren und so für einen sichereren Arbeitsplatz sorgen.?

Über eine mobile App für Angestellte und ein Portal für Arbeitgeber nutzt GatherSmart Umfrage- und analysegesteuerte Daten, um eine einheitliche Sicht mit regionalem Kontext darüber zu schaffen, ob ein Einzelner wieder bereit für die Rückkehr an den Arbeitsplatz ist. Nach dem Ausfüllen eines Gesundheitsumfrageformulars, das vom Arbeitgeber vorgegeben wird und auf Richtlinien der Personalabteilung sowie auf Datenschutzstandards basiert, erhalten die Mitarbeiter täglich einen digitalen Reisepass, der bestätigt, ob sie grünes Licht für die Rückkehr ins Büro erhalten.

Die Vorgesetzten können täglich aktuelle Gesundheitsdaten nutzen, um einen Überblick über den Status ihrer Teams im Büro oder zu Hause zu erhalten. GatherSmart kann auch auf Basis von Kundenanforderungen so angepasst werden, dass sich externe regionale Informationen einblenden und, durch den Einsatz professioneller Dienstleistungen, auf einer Karte anzeigen lassen. So kann man feststellen, ob Mitarbeiter in einem ?Corona-Hotspot? leben, und mit einem Klick auf eine Schaltfläche diese Mitarbeiter an einem bestimmten Tag darauf hinweisen, dass es sicherer ist, zu Hause zu bleiben.

?Als ein Unternehmen, das stolz auf seine Innovationskraft ist und das Technologie in vollstem Umfang nutzt, freuen wir uns besonders, dass TIBCOs GatherSmart-Lösung die sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützt?, so Dawn LaPlante, Vice President Talent, PowerSchool: ?Daten sind Macht und diese intelligente Art, mit Informationen umzugehen, wird einen enormen Einfluss auf den Kampf gegen die Pandemie haben.?

Auf Basis der TIBCO Connected Intelligence Cloud und unter Nutzung der analytischen Fähigkeiten von TIBCO lassen sich leicht zusätzliche analytische Modelle hinzufügen, APIs ermöglichen die Integration in bestehende mobile und HR-Anwendungen. GatherSmart ist leicht anpassbar und bietet Arbeitnehmern und Arbeitgebern ein Werkzeug, das es ihnen ermöglicht, schnell auf Daten zu reagieren, die auf kontinuierlicher Überwachung beruhen und die sichere Rückkehr der Menschen an ihren Arbeitsplatz ermöglichen.

TIBCO ist ein weltweit führender Software-Anbieter im Bereich Unternehmensdaten. Er ermöglicht es seinen Kunden, sich zu allen Anwendungen zu verbinden, die Daten zu harmonisieren und Geschäftsergebnisse zuverlässig vorherzusagen, um die schwierigsten datengesteuerten Herausforderungen zu meistern.

Weitere Informationen über TIBCO GatherSmart finden sich in diesem Video. Die Lösung ist ab sofort verfügbar.

TIBCO erschließt das Potenzial, das in Echtzeit-Daten schlummert, um Entscheidungen in kürzerer Zeit und höherer Qualität zu treffen.

Die Connected Intelligence Cloud des Unternehmens bietet nahtlose Integrationen zu allen Applikationen und Datenquellen. Zudem ermöglicht die Plattform die Harmonisierung der Daten, um Einschränkungen beim Zugriff darauf zu beseitigen, sie in einer zuverlässig hohen Qualität zur Verfügung zu stellen und um sie besser kontrollieren sowie steuern zu können. Des Weiteren lassen sich mit ihrer Hilfe verlässliche Vorhersagen zu Ergebnissen treffen, und das in Echtzeit sowie unabhängig vom Datenvolumen.

Informationen dazu, wie Kunden selbst schwierigste geschäftliche Herausforderungen mit Hilfe der Lösungen von TIBCO meistern können, finden sich unter www.tibco.de.