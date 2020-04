Ticketsprinter bringt Erlebnisse in die eigenen vier Wa?nde

Das Corona-Virus SARS-CoV-2 und die dadurch bedingte aktuelle Situation stellen das gesamte o?ffentliche Leben und somit auch die Ticketsprinter GmbH sowie viele ihrer Veranstaltungs- und Freizeitpartner vor große Herausforderungen.

Das urspru?ngliche Konzept der kostenlosen Online-Plattform ?mitarbeiteraktionen.de” ist die Promotion von regionalen und deutschlandweiten Kultur- und Freizeitangeboten. So bietet Ticketsprinter die Mo?glichkeit, z.B. Tickets fu?r Events, Konzerte, Fußballspiele und Freizeitangebote aller Art jederzeit fu?r Mitarbeiter lokaler Unternehmen rabattiert verfu?gbar zu machen.

Im Ma?rz wurden nun Veranstaltungen und Freizeitmo?glichkeiten bis auf Weiteres abgesagt oder verschoben und somit musste eine schnelle Lo?sung her, um den Nutzern der Mitarbeiteraktionen- Plattformen weiterhin einen Mehrwert bieten zu ko?nnen.

Um also den Unternehmen, den Mitarbeitern und deren Familien dabei zu helfen, die Zeit zu Hause momentan so spannend und unterhaltsam wie mo?glich zu gestalten, hat das Ticketsprinter-Team es sich zur Aufgabe gemacht, mit Anbietern aus den Lifestyle-, Online-Shopping und Workshop-Bereichen zusammen zu arbeiten. So werden den Nutzern nun auch exklusiv vergu?nstigte Online-Kurse, DIY-Sets, Home Entertainment- und Shopping-Rabattaktionen, Tutorials und Workshops, digitale Video-on-Demand- Angebote und vieles mehr angeboten. Auf diese Weise ko?nnen sich die Nutzer das kulturelle Leben direkt in ihre Wohnzimmer holen.

Weiterhin wird natu?rlich sehr viel Wert darauf gelegt, regionale und kleinere Anbieter zu unterstu?tzen. So arbeitet Ticketsprinter mit Unternehmen wie Luicella?s Ice Cream, Fidu Brands und Ruhr Escape zusammen und stellt den Mitarbeiteraktionen-Nutzern so neue, coole Rabattangebote zur Verfu?gung. Luicella?s Ice Cream mo?chte beispielsweise die Eiswelt spannender machen und bietet ein Eisliebhaber Starter-Paket fu?r zu Hause an, mit dem man alles bekommt, um leckeres Eis in der eigenen Ku?che selbst zu machen. Fidu Brands bietet klassische Streetwear im erfrischenden Look an und RuhrEscape bringt mit der kreativen Neuerf indung ?Escape@Home? das reale Escape Room-Feeling in die eigenen vier Wa?nde. So kann man zusammen mit seinen Freunden und Familie via Videochat und von verschiedenen Standorten aus Ra?tsel lo?sen. Auch als einzigartige Team Building-Maßnahme im Home Office erfreut sich Escape@Home mittlerweile großer Beliebtheit. Daru?ber hinaus werden 10% der Einnahmen an den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes gespendet.

Ticketsprinter ist also weiterhin fu?r seine Nutzer da und wird auch weiterhin einen Mehrwert fu?r die Unternehmen und deren Mitarbeiter bieten. Wer Mitarbeiteraktionen noch nicht kennt und noch auf der Suche nach Benefts fu?r seine Kolleginnen und Kollegen ist, kann gerne unter www.mitarbeiteraktionen.de/unternehmen einen unverbindlichen Testzugang anfordern und mehr u?ber den kostenlosen Service erfahren.

Die Ticketsprinter GmbH ist der Ansprechpartner für Veranstalter im Bereich der Promotion von Mitarbeiterangeboten. Durch die gute Zusammenarbeit und die beständige Intensivierung der Bemühungen, gelang es dem Unternehmen namhafte Veranstalter und bekannte Events für die angebotenen Leistungen zu gewinnen. Das Ziel von Ticketsprinter ist es, einerseits Unternehmen bei der Motivation der Angestellten zu unterstützen sowie andererseits Veranstaltern einen alternativen Vertriebsweg zu bieten und somit das Interesse an Kultur- und Freizeitangeboten zu steigern.

Die Ticketsprinter GmbH wurde 2009 von Sandro Henseling gegründet und hat ihren Firmensitz in Frankfurt am Main.