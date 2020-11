Ticketsprinter launcht?Mitarbeiteraktionen Business?

Das neue Coronavirus und die damit einhergehenden Regelungen und Verordnungen beeinflussen nach wie vor das Leben der gesamten Gesellschaft. Durch die am 28. Oktober verku?ndeten Regeln, die am 2. November deutschlandweit in Kraft getreten sind, wurden wieder Kontaktbeschra?nkungen beschlossen, um eine nationale Gesundheitsnotlage zu verhindern. Spa?testens jetzt mussten demnach auch die letzten geplanten Firmen- Weihnachtsfeiern leider endgu?ltig abgesagt werden.

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nichtsdestotrotz fu?r die gute Arbeit in diesem Jahr zu danken und eine Freude zu Weihnachten zu bereiten, stehen viele Personalabteilungen und Gescha?ftsfu?hrungen aktuell vor der Frage, welche Alternativen sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten ko?nnen.

Fu?r genau diese Frage hat sich das Ticketsprinter-Team gemeinsam mit seinen Angebotspartnern in den letzten Wochen daran gesetzt, eine Lo?sung zu finden und kurzerhand ein neues Produkt entwickelt: Mitarbeiteraktionen Business.

Anfang dieser Woche wurde die erste Ausgabe von Mitarbeiteraktionen Business gelauncht – ein digitaler Katalog, der speziell fu?r Personalverantwortliche und Einka?ufer aller Unternehmen angefertigt wurde.

Der Katalog entha?lt Firmenangebote fu?r virtuelle Teamevents, Mitarbeitergeschenke, Produkte und Services fu?r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer beispielsweise eine Firmen-Weihnachtsfeier ersetzen und dabei trotzdem das Wir-Gefu?hl und den Teamgeist zwischen den Kolleginnen und Kollegen sta?rken mo?chte, kann auf virtuelle Weihnachtsfeiern oder Online-Escape-Rooms zuru?ckgreifen. Fu?r die Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Weihnachten stattdessen ein Geschenk machen mo?chten, gibt es diverse Produkte, Gutscheinbu?cher und Geschenksets fu?r verschiedene Geschma?cker und Budgets.

All– diese Angebote – ob Online-Escape-Rooms, personalisierbare Rucksa?cke, Trinkflaschen oder vieles mehr – wurden exklusiv mit verschiedenen Anbietern ausgehandelt und sind mit einem exklusiven Rabatt und kurzfristig verfu?gbar.

Firmengeschenke und Teamevents fo?rdern die Mitarbeiterbindung und verbessern das Employer Branding auf verschiedenen Ebenen. Durch die Mo?glichkeit, viele der Produkte mit eigenem Unternehmenslogo zu personalisieren, wird diese Bindung besonders gesta?rkt, was den Arbeitgeber attraktiver macht.

Wer noch auf der Suche nach Alternativen zu einer Firmen-Weihnachtsfeier oder nach Mitarbeitergeschenken zu Weihnachten ist, kann gerne eine Ausgabe von Mitarbeiteraktionen Business per E-Mail an b2b@ticketsprinter.de anfragen. Weiterhin ist Mitarbeiteraktionen Business natu?rlich nicht ausschließlich zur Weihnachtszeit interessant. Team Events und Mitarbeitergeschenke ko?nnen das ganze Jahr u?ber bei Ticketsprinter angefragt werden.

Die Ticketsprinter GmbH ist der Ansprechpartner, wenn es um die Promotion von Veranstaltungen, Freizeit- angeboten, Produkten und Services in Form von exklusiven Mitarbeiteraktionen geht. U?ber die letzten 11 Jahre gelang es dem Unternehmen, namhafte Partner fu?r die angebotenen Leistungen zu gewinnen. Das Ziel von Ticketsprinter ist es, einerseits Unternehmen bei der Motivation ihrer Angestellten zu unterstu?tzen sowie andererseits Anbietern einen alternativen Vertriebsweg zu bieten und somit das Interesse an Kultur- und Freizeitangeboten sowie einzigartigen Marken zu steigern.

Die Ticketsprinter GmbH wurde 2009 von Sandro Henseling gegru?ndet und hat ihren Firmensitz in Frankfurt am Main.