Ticketsprinter launcht?Mitarbeiteraktionen Plus?

Die Corona-Situation beeinflusst in den letzten Monaten nicht nur das private und o?ffentliche Leben, sondern auch die Arbeit vieler Unternehmen in Deutschland, so auch der Ticketsprinter GmbH in Frankfurt am Main. Kontaktbeschra?nkungen werden deutschlandweit verla?ngert und Großveranstaltungen und Events bleiben weiterhin verboten oder durch Auflagen beschra?nkt, sodass Ticketsprinter zu neuen Ideen und Maßnahmen greifen muss.

Das urspru?ngliche Konzept der Ticketsprinter GmbH war es, mit ?Mitarbeiteraktionen? Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Partnerunternehmen in ganz Deutschland Zugriff auf exklusiv vergu?nstigte Veranstaltungen und Freizeitangebote zu gewa?hren. Der aktuellen Situation geschuldet, hat sich das Ticketsprinter-Team schnell dazu entschieden, die Angebote auf weitere Bereiche auszuweiten, um so den Nutzern weiterhin einen Mehrwert bieten zu ko?nnen.

Ticketsprinter hat die aktuellen Herausforderungen angenommen und sich auf die daraus resultierenden Chancen konzentriert. Die letzten Wochen und Monate wurden also damit verbracht, an einer neuen Rubrik fu?r die Mitarbeiteraktionen-Vorteilsplattformen zu arbeiten und diese mit Leben zu fu?llen. Ende Mai wurde ?Mitarbeiteraktionen Plus? gelauncht und steht nun allen Mitarbeiteraktionen-Nutzerinnen und Nutzern zur Verfu?gung.

U?ber Mitarbeiteraktionen Plus findet man die besten Deals fu?r einzigartige Produkte und Dienstleistungen, die bequem von zu Hause aus genutzt werden ko?nnen. So bringt Ticketsprinter die Mitarbeiteraktionen mit Home Entertainment-, Shopping- oder Online-Workshop-Angeboten direkt ins Home Office.

Speziell zusammengestellte Kategorien ? sogenannte Collections – machen das Shoppingerlebnis noch angenehmer und intuitiver. So findet man zum Beispiel gerade jetzt Angebote fu?r zu Hause oder auch alles fu?r den perfekten Grillsommer auf den ersten Blick.

Natu?rlich bleiben die exklusiven Event- und Freizeitangebote in der jeweiligen Rubrik regional aufgeteilt erhalten und werden stetig aktualisiert.

Außerdem neu ist die Rubrik ?Meine Mitarbeiteraktionen?, in der die neusten Mitarbeiteraktionen aus allen Rubriken in einem Newsfeed immer brandaktuell dargestellt werden.

Ticketsprinter ist also weiterhin fu?r seine Nutzer da, stets darum bemu?ht, neue spannende Angebote fu?r die Nutzer zu finden, und wird auch weiterhin einen Mehrwert fu?r die Unternehmen und deren Angestellte bieten. Wer Mitarbeiteraktionen noch nicht kennt und noch auf der Suche nach Benefits fu?r seine Kolleginnen und Kollegen ist, kann gerne unter www.mitarbeiteraktionen.de/unternehmen einen unverbindlichen Testzugang anfordern und mehr u?ber den kostenlosen Service erfahren.

Die Ticketsprinter GmbH ist der Ansprechpartner für Veranstalter im Bereich der Promotion von Mitarbeiterangeboten. Durch die gute Zusammenarbeit und die beständige Intensivierung der Bemühungen, gelang es dem Unternehmen namhafte Veranstalter und bekannte Events für die angebotenen Leistungen zu gewinnen. Das Ziel von Ticketsprinter ist es, einerseits Unternehmen bei der Motivation der Angestellten zu unterstützen sowie andererseits Veranstaltern einen alternativen Vertriebsweg zu bieten und somit das Interesse an Kultur- und Freizeitangeboten zu steigern.

Die Ticketsprinter GmbH wurde 2009 von Sandro Henseling gegründet und hat ihren Firmensitz in Frankfurt am Main.