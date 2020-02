Tierschutzbund fordert Sachkunde-Nachweis für Haustiere

Der Deutsche Tierschutzbund hat sich für einen

Sachkunde-Nachweis für bestimmte Tierarten ausgesprochen. “Das Erste, was ich

will, ist eine Positivliste aus der hervorgeht, welche Tiere überhaupt zu Hause

gehalten werden dürfen”, sagte Thomas Schröder, Präsident des Tierschutzbundes,

der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Donnerstag). “Bei bestimmten Tieren davon

soll es dann den Sachkunde-Nachweis für den Halter geben. Das sollte zum

Beispiel für alle exotischen Tiere gelten, also Spinnen, Schlangen, Echsen”, so

Schröder. Zudem müsse der Online-Handel mit Tieren grundsätzlich verboten

werden. “Denn gerade beim Kauf im Internet kommt es nicht selten zu

Spontanaktionen. Das sind dann häufig die Tiere, die am Ende ausgesetzt werden

und im Tierheim landen.”

