Tim Armbruster wird neuer Treasurer der KfW

– Eintritt in die KfW am 1. März 2020, Übernahme der Position des

Treasurers am 1. Mai 2020

– KfW-Vorstandsvorsitzender Dr. Günther Bräunig: “Kontinuität der

exzellenten Treasury-Leitung gewährleistet”

– Bisheriger Treasurer Czichowski begleitet Übergabe in den ersten

Monaten

Tim Armbruster tritt am 1. März 2020 in die KfW ein und wird am 1. Mai 2020

Treasurer der KfW Bankengruppe. Er übernimmt die Nachfolge von Dr. Frank

Czichowski, der nach über 30 Berufsjahren in der KfW in den Ruhestand gehen

wird.

“Mit Herrn Armbruster haben wir einen hervorragenden Treasurer für uns

gewonnen”, sagt Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.

“Aufgrund seiner vielfältigen und langjährigen Erfahrung bringt er die Kompetenz

mit, die die Leitung des Bereichs –Finanzmärkte– von Deutschlands größter

Förderbank erfordert. Die Kontinuität unserer exzellenten Treasury-Leitung wird

auch dadurch gewährleistet, dass Herr Czichowski die fachliche Übergabe in einer

Übergangszeit bis zum 1. Mai begleiten wird.”

Der Verantwortungsbereich des KfW-Treasurers umfasst insbesondere die

Aktiv-Passiv-Steuerung der Bank mit einer Bilanzsumme von rund einer halben

Billion Euro, die Refinanzierung der KfW als einer der weltweit größten

nichtstaatlichen Emittenten an den internationalen Kapitalmärkten sowie das

Asset Management der Förderbank. Tim Armbruster bringt seine rund 20-jährige

Erfahrung mit, die er in verschiedenen Treasury-Funktionen bei der Eurohypo AG,

der Commerzbank AG und der Deutsche Pfandbriefbank AG sowie als Treasurer der

FMS Wertmanagement Gruppe und der Aareal Bank AG erworben hat.

Dr. Frank Czichowski hatte seit 1989 verschiedene Positionen in der KfW

Entwicklungsbank und insbesondere im Konzern-Bereich –Finanzmärkte– inne. Die

Position des Treasurers der KfW Bankengruppe hat er 2004 übernommen. “Wir danken

Frank Czichowski für seine herausragende Arbeit in der KfW. Mit seiner

langfristig orientierten, strategischen Herangehensweise hat er den Bereich

–Finanzmärkte– zukunftssicher aufgestellt. Die professionellen, international

anerkannten Kapitalmarktaktivitäten der KfW hat Czichowski wesentlich gestaltet

und geprägt. Auch hat er frühzeitig die Bedeutung der Entwicklung nachhaltiger

Finanzmärkte erkannt und durch die entsprechende Ausrichtung der

Kapitalmarktaktivitäten der KfW weltweit Impulse gesetzt”, erklärt Bräunig.

