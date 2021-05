Tipps und Tricks: so finden Sie einen seriösen Entrümpler

Im Laufe eines Lebens sammeln sich allerlei Gegenstände im Haushalt an. Irgendwann kommt es jedoch zu einem Punkt, in welchem alles radikal aussortiert werden soll. Jetzt wird es Zeit für die Entrümplung. Doch auch im Falle einer Hinterlassenschaft einer nahestehenden Person sind Sie für die Räumung zuständig. Eine oft schwierige und emotional anstrengende Aufgabe – hier kommen besser die Profis zum Einsatz. Doch nicht jeder Entrümpler ist auch professionell. Wir zeigen Ihnen daher, wie Sie einen seriösen Anbieter finden.



Auf diese Dinge sollten Sie achten

Bevor Sie einen Anbieter für die Entrümpelung kontaktieren, sollten Sie ein paar Dinge beachten. Denn es gibt einige Indizien, welche auf einen seriösen Anbieter hindeuten. Damit Sie also von einer professionellen Durchführung profitieren können, achten Sie auf folgende Bereiche.

Impressum: Ein seriöser Anbieter muss über ein Impressum verfügen. Ist dieses nicht gegeben, sollte der Entrümpler keinesfalls kontaktiert werden. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, was im Impressum steht. Hier sind nämlich ebenso die Daten des Unternehmens angegeben. Der Sitz sollte bei einem seriösen Entrümpler nicht unweit von Ihrem Standort sein. Setzen Sie in diesem Sinne immer auf regionale Anbieter.

Transparenz: Die Webseite eines kompetenten Entrümplers bietet Informationen. Bei Laien und Betrügern finden Sie wiederum oft nichtssagende Seiten. Ein seriöser Anbieter sorgt für Transparenz, indem er Ihnen Auskunft über das Unternehmen selbst, aber auch über die Preise gibt.

Rezensionen: Was sagen andere Personen über den Entrümpler? Individuelle Erfahrungsberichte und Rezensionen können bei der Suche nach Anbietern Gold wert sein. So wissen Sie bereits, was auf Sie zukommt und welche Leistungen der Anbieter womöglich besonders gut durchführt.



Das bietet ein seriöser Entrümpler

Seriöse Entrümpler zeichnen sich auch durch die verschiedenen Zusatzleistungen aus. So wird nicht nur der Auftrag fachgerecht durchgeführt, sondern es erwarten Sie ebenso kundenorientierte Services. Besonders wichtig ist hier der Besichtigungstermin, welcher bei Profis kostenlos und unverbindlich sein sollte. Darüber hinaus bieten Profis auch die Wertanrechnung an. Beachten Sie jedoch, dass Sie hierfür kein Vermögen, aber dafür einen kleinen Rabatt auf die Wohnungsauflösung erwarten können.



Gute Arbeit hat ihren Preis

Suchen Sie nach einem seriösen Entrümpler, ist dies nicht mit dem günstigsten gleichzusetzen. Denn hochwertige Arbeit hat schließlich Ihren Preis. Ein sehr niedriger Preis spricht hingegen für unseriöse Vorgehensweisen. Denn in diesem Fall wird oft mangelhaft gearbeitet. Unterbezahlte Mitarbeiter führen die Arbeit oft prinzipiell schlechter aus und hochwertige Ressourcen können auf diese Art ebenso nicht bezahlt werden. Wichtig ist jedoch, dass Sie einen Endpreis mitgeteilt bekommen. So kommt es zu keinen bösen Überraschungen. Der Preis setzt sich hierbei aus der Menge des Inventars, der Anzahl der Räume, aber auch durch die Entfernung zwischen Transporter und Wohnung zusammen. Verfügt ein Haus beispielsweise über keinen Lift, steigt auch der Preis. Dies ist üblich. Wichtig ist und bleibt aber ein bestätigter Festpreis.



Tipp: Erwarten Sie nicht zu viel

Sollte Ihnen der Entrümpler die Anrechnung von Wertgegenständen bieten, erwarten Sie nicht zu viel. Wirklich wertvolle Gegenstände sollten Sie bereits vor der Entrümpelung entwenden und in Eigenregie verkaufen. Gerade beim Nachlass müssen Sie bedenken, dass neue Käufer lediglich den Nutzwert hinter dem Inventar sehen. Der emotionale Wert, welchen ein Gegenstand für Sie mitbringt, kann somit nicht mit Geld aufgewogen werden.