TLS Smart Metering Inspector? neue Testsuite von achelos

Mit dem neuen TLS Smart Metering Inspector von achelos können Hersteller und Prüfstellen die Software für Smart Meter und Smart Meter Gateways nun effizient und flexibel auf Sicherheit und Konformität testen. Die Testsuite ist bereits auf die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) optimiert und bietet so die optimale Vorbereitung für die Zertifizierung nach BSI TR-3116-3.

Smart-Meter- und Smart-Meter-Gateway-Software muss heute höchsten Sicherheitsanforderungen genügen, da es sich um personen- und haushaltsbezogene Daten handelt. Für die Einbindung der Geräte in das Smart Grid sind diese Anforderungen durch die TR-3116-3 vom BSI vorgegeben. Die neue Smart-Meter-Testsuite von achelos deckt alle Kriterien der Richtlinie zuverlässig ab.

Effiziente Softwareentwicklung von Anfang an

Der TLS Smart Metering Inspector bietet umfangreiche, domainspezifische Tests auf korrekte Implementierung und Schwachstellen, um die Robustheit der Software sicherzustellen. Weiter zeichnet sich die Testsuite durch einen hohen Automatisierungsgrad, eine einfache Integration in andere Systeme sowie eine intuitive, webbasierte Benutzeroberfläche aus. Ein ausführliches Reporting und die revisionssichere Dokumentation garantieren zudem die Nachvollziehbarkeit der Testausführung. Von Anfang an in die Entwicklungsumgebung eingebunden, verhindert die Testsuite effektiv unnötige Iterationen bei der Zertifizierung.

Fit für die Zertifizierung

?Wir freuen uns sehr, dass wir Kunden und Anbietern in der Energiewirtschaft ein so leistungsfähiges Testwerkzeug zur Verfügung stellen können. Dank des hohen Automatisierungsgrads und der einfachen Bedienbarkeit der Testsuite sparen sie mit dem TLS Smart Metering Inspector bis zu 90 % der Kosten und 85 % der Zeit gegenüber einer manuellen Testdurchführung. Zusammen mit unserer langjährigen Expertise in Entwicklung, Test und der Unterstützung in Zertifizierungsverfahren machen wir unsere Kunden so fit für die Zertifizierung nach relevanten Standards und Common Criteria?, erklärt Kathrin Asmuth, geschäftsführende Gesellschafterin der achelos, die Vorteile des neuen Produktangebots.

Vorteile für Hersteller und Anbieter in der Energiewirtschaft:

? BSI-konforme Softwareentwicklung von Anfang an

? Hoher Automatisierungsgrad

? Einfache Bedienbarkeit

? Robuste Software

? Flexible Nutzung und Integration

? Revisionssichere Dokumentation

Der TLS Smart Metering Inspector ist ab sofort bei achelos verfügbar. Weitere Informationen gibt es hier.

achelos ist ein herstellerunabhängiges Softwareentwicklungs- und Beratungshaus mit Sitz in Paderborn. Der 2008 gegründete Technologieexperte bietet branchenübergreifende Lösungen für sicherheitskritische Anwendungsfelder mit Kernkompetenzen in Embedded Development und Subscription Management. Das Unternehmen entwickelt und betreibt hochspezialisierte Produkte, Lösungen und Dienste für den internationalen Markt. achelos bietet eine umfassende Expertise in Entwicklung, Testing as a Service (TaaS) und Zertifizierung.

www.achelos.de | www.iot.achelos.com