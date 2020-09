TMK ist jetzt trade-e-bility

Die TMK Retail Service & Consulting GmbH hat seit dem 1. September 2020 einen neuen Firmennamen: trade-e-bility GmbH. Sieben Leistungen erweitern das Portfolio im Zuge der Neuausrichtung. Diese Dienstleistungen berücksichtigen Entwicklungen wie die Marktüberwachungsverordnung 2021 sowie Kundenbedürfnisse, beispielsweise die des Online-Handels.

Die Namensänderung ist eine Konsequenz der vollständigen Firmenübernahme durch die GDM GmbH & Co. KG. Seitdem gehört die Firma neben den Partnerunternehmen take-e-way GmbH und get-e-right GmbH zu den e-systems? Lösungen der GDM Firmengruppe.

Die vernetzte Arbeitsweise innerhalb der Gruppe wird durch den Namen trade-e-bility samt einheitlicher Bildsprache in der Außendarstellung sichtbar. Die Kernkompetenz der GDM Gruppe ist Compliance Management für den Internationalen Handel mit Nonfood-Produkten. Jedes der Partnerunternehmen deckt einen anderen Bereich ab. Aus Kundensicht ergibt sich ein Partnernetzwerk, das Unterstützung für den rechtssicheren Handel aus einer Hand ermöglicht.

Der Name ist anders, die Firma ist dieselbe und es ist Vieles neu. Trade-e-bility bietet das, was der Name in richtiger Schreibweise verspricht: Marktfähigkeit (Englisch: tradeability).

Es gibt einen finanziellen Vorteil für die Kunden gegenüber klassischen Prüfinstituten für Nonfood-Produkte. Trade-e-bility führt vor Produktprüfungen eine Risikoanalyse durch. Das Labor prüft die Parameter, die für das Produkt notwendig sind. Dieses Vorgehen sichert zügig die Konformität der Produkte zu preiswerten Konditionen.

Kein Compliance-Fehler? Keine Kosten!

Herzstück der Dienstleistungen ist die Product Compliance Prüfung im Online-Shop. Das Versprechen an alle Neukunden: Wird im Online-Shop des Interessenten bei keinem der Produkte ein abmahnfähiger Compliance-Fehler gefunden, ist die Leistung einmalig gratis. (Aktionszeitraum: 01.09.2020 bis 01.11.2020)

Die trade-e-bility GmbH (ehemals TMK Retail Service & Consulting GmbH) ist ein Hamburger Unternehmen, welches 2014 gegründet wurde. Im Januar 2015 hat sich das Unternehmen der Buhck Gruppe, als größten Umweltdienstleister in Norddeutschland, angeschlossen. trade-e-bility gehört neben den Partnerunternehmen take-e-way GmbH und get-e-right GmbH zu den e-systems? Lösungen der GDM Firmengruppe, an welcher die Buhck Gruppe beteiligt ist.

Die trade-e-bility GmbH berät Unternehmen bei der Qualitätssicherung im internationalem Warenverkehr sowie der Zulassung von Produkten, die in Deutschland und Europa in den Verkehr gebracht werden sollen. Zudem informieren wir Sie auch zu Änderungen hinsichtlich der gesetzlichen Anforderungen, wie z.B. der neuen Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) die für alle Elektroprodukte bindend ist, die ab dem 20.04.2016 in der EU in Verkehr gebracht werden.

Der Tätigkeitschwerpunkt ist ein externes Qualitätsmanagement und damit alle verbundenen Aufgaben wie die Recherche der gesetzlichen Anforderungen, die Dokumentenprüfung und Verwaltung, die Gestaltung der Verpackung und Bedienungsanleitung, die Vorbereitung der CE-Konformitätserklärung sowie die Koordination der erforderlichen Prüfungen. Durch eine IT basierte Dokumentenverwaltung ist auch eine vernetzte Kommunikation mit Herstellern, Importeuren, Händlern und Prüfinstituten weltweit möglich. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) können Sie hier nachlesen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in akkreditierten Prüfinstituten sowie im internationalen Handel konnte in diversen Produktbereichen ein umfangreiches Know-How aufgebaut werden. Damit sind wir ein zuverlässiger Partner für die Realisierung von anspruchsvollen Projekten.