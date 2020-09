Tochterunternehmen von Micron Waste beginnt mit der Herstellung von Gesichtsmasken Made in Canada unter der Medical Device Establishment License



Vancouver, British Columbia, 21. September 2020 – Micron Waste Technologies Inc. (Micron oder das Unternehmen) (CSE: MWM, Frankfurt: 7FM2), freut sich bekannt zu geben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen, Micron Technologies Inc. (Micron Technologies), ein Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung in Kanada, seine 3-Lagen-Maskenherstellungsmaschine und die dazugehörige Anlage erhalten und installiert hat.

Das Unternehmen wird durch Micron Technologies Gesichtsmasken gemäß seiner Medical Device Establishment License (MDEL) [Lizenz zur Errichtung medizinischer Geräte] von Health Canada herstellen. Die MDEL erlaubt Micron Technologies die Herstellung von Produkten der Klasse I, zu denen auch Gesichtsmasken gehören, in der Anlage des Unternehmens in Delta, British Columbia. Die MDEL wird vom Gesundheitsminister in Übereinstimmung mit den Medical Device Regulations des Food and Drugs Act [Lebensmittel- und Arzneimittelgesetz] ausgestellt.

Das Unternehmen hat auch seine Maschine zur Herstellung von N95-Masken erhalten und rechnet mit dem Beginn der Produktion Anfang Oktober. Darüber hinaus plant das Unternehmen, N95-Maskenmuster zur Zertifizierung an das National Institute for Occupational Safety and Health [Nationales Institut für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz] zu schicken, um medizinische N95-Masken verkaufen zu können.

Die MDEL-Zulassung bedeutet einen strategischen Meilenstein für Micron. Der CEO von Micron, Mr. Kal Malhi, erklärt: Wir glauben, dass das Angebot an Gesichtsmasken begrenzt bleiben wird, da Regierungen und Unternehmen das Tragen von Masken in öffentlichen Räumen, am Arbeitsplatz und in Bildungszentren vorschreiben.

Wenn Sie am Erwerb von Made in Canada-Masken von Micron interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit: Milan, Unternehmensentwicklung, unter milan@micronti.com.

Über Micron Waste Technologies Inc.

Micron ist ein kapitalkräftiges Industrie- und Technologie-Unternehmen mit einer Produktionsstätte in Delta, British Columbia. Das Unternehmen entwickelt seine Organivore- und Pharmavore-Abfallfermenter mit seiner firmeneigenen Technologie. Das Unternehmen entwickelt durch Micron Technologies auch Kapazitäten zur Herstellung von Made in Canada-Gesichtsmasken.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es mit der Atkien Check AG (“Atkien”), einem führenden deutschen Investor-Marketing-Unternehmen, eine Vereinbarung über Kommunikations- und Marketingdienstleistungen für Aktionäre abgeschlossen hat. Atkien wird für einen Zeitraum von drei Monaten beauftragt und erhält eine Barvergütung von 50.000 . Es werden keine Atkien, Optionen oder Warrants an Atkien ausgegeben.

