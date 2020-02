TOJOY startet Smart Business-Option, verspricht Verzicht auf Entlassungen oder Gehaltskürzungen während Corona-Epidemie

Am 4. Februar um 9.00 Uhr versammelten sich TOJOYs

6.000 Mitarbeiter in 40 Städten auf 4 Kontinenten zu einem Online Business

Kick-Off Meeting der besonderen Art. TOJOY stellte sein Smart

Business-Telearbeitsmodell für die Dauer der Corona-Epidemie vor.

Ge Jun, geschäftsführender Direktor des Vorstands und globaler CEO von TOJOY,

verkündete TOJOYs zehn Maßnahmen für Katastrophenhilfe und Selbstfürsorge. Am 4.

Februar hat TOJOY für alle seine Mitarbeiter offiziell und dauerhaft ein

Telearbeitsmodell implementiert.

Darüber hinaus verspricht TOJOY während der Corona-Epidemie auf Entlassungen

oder Gehaltskürzungen zu verzichten. Dieser Schritt ist beachtenswert, da bei

chinesischen Unternehmen der Druck wächst, die Arbeit wiederaufzunehmen. Vor dem

Hintergrund der grassierenden Epidemie gibt dies zu Beginn des chinesischen

Neujahrsfests allen einen Grund zur Freude.

TOJOY hat bei seiner Smart Business-Suite von Anfang an erstklassige

Anwendungsstandards zugrunde gelegt, um ein funktionierendes unternehmensweites

Telearbeitssystem zu implementieren.

2016 rief TOJOY die TOJOY Network Technology Group ins Leben, um die Smart

Business-Plattform zu entwickeln. “TOJOY Smart Office” wurde gemeinsam mit IBM

entwickelt, der weltweit größte Anbieter von Informationstechnologie und

Geschäftslösungen. In das “TOJOY Smart Business”-System wurden mehr als 200

Millionen Yuan investiert, und über 500 Top-Leute arbeiteten 3 Jahre lang an

Forschung und Entwicklung. Das System unterstützt problemlos TOJOYs 6.000

Mitarbeiter in unterschiedlichen Zeitzonen rund um die Welt bei der nahtlosen

Telearbeit.

Viele kleine und mittlere Unternehmen in ganz China kämpfen derzeit mit den

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie. Aus diesem Grund hat sich TOJOY

entschieden, zertifizierten Mitgliedern die “TOJOY Entrepreneur Cloud” kostenlos

zur Verfügung zu stellen, damit sie wieder Fuß fassen und die Arbeit in der

Cloud so schnell wie möglich wiederaufnehmen können.

Mit diesen Maßnahmen und der dauerhaften Implementierung des

Telearbeitsprogramms “Migratory Working System” für alle seine Mitarbeiter

bekennt sich TOJOY zur Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und Partner.

Gleichzeitig wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Druck für andere

Unternehmen wächst, die Arbeit wiederaufzunehmen. TOJOY leistet damit einen

Beitrag, damit Wirtschaft und Gesellschaft langsam wieder zur Normalität

zurückfinden können.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1089494/TOJOY_Publishes_Ten_Measures.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1089497/At_the_2020_New_Year_s_Online_Bu

siness_Kick_Off_Mobilization_Meeting__TOJOY_promised__no_layoffs__no.jpg

Pressekontakt:

Xiaoyu Guo

+86-18611740095

guoxiaoyu@tojoy.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134680/4518963

OTS: ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Original-Content von: ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuell