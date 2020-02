Tolle Ostereier mit Logo als Werbegeschenk

Wie wäre es denn mit einem Osterei mit Logo?

Wenn Sie Ostereier bedrucken lassen möchten, sind Sie hier bei uns richtig. Unser Angebot richtet sich sowohl an Privatkunden als auch an Unternehmen. Die Liefermenge kann frei gestaltet werden, sodass wir schon bei den kleinsten Bestellmengen liefern. Kaum ein Motiv steht heutzutage so unmissverständlich für das österliche Frühjahrsfest wie das Osterei. Egal ob bei großen Events oder bei einer Ostereiersuche im kleinsten Kreis. Wenn Sie Ostereier individuell bedrucken lassen, versehen Sie einen speziellen Anlass mit einem unvergleichlichen Accessoire.

Ostereier mit Logo zu kleinem Preis

Wir gravieren Ihre Ostereier mit Logos und anderen Symbolen. Egal was Sie für ein Motiv auf Ihren Ostereiern schön oder nützlich finden, wir prägen benutzerdefinierte Muster und Symbole auf die bunte Eierschale. Damit tragen wir nicht nur zu einer tollen Feststimmung bei. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich zu verwirklichen oder einen Slogan bzw. ein Firmenlogo auf einem positiv besetzten Dekoelement zu präsentieren. Gerade als Botschafter bietet sich ein Osterei an. Es ist dezent, schlicht und subtil. Visuelle Merkmale wie Logos und Slogans können so passend in jede Umgebung integriert werden. Ostereier ziehen dabei nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich, sodass das Ambiente weiter natürlich und ungezwungen ist. Gleichzeitig sind sie allzeit präsent, ob als Verzehrgut oder als hübsches Dekoelement.

Die auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Eier sind mit Preisen ab 39 Cent pro Ei sehr günstig. Die Höhe des Einzelpreises richtet sich dabei nach der bestellten Liefermenge. Die Nachfrage nach unseren Ostereiern ist sehr hoch. Letztes Jahr konnten wir 66.550 Eier bedrucken und an zufriedene Kunden liefern. Wir liefern unsere Eier in den gesamten deutschsprachigen Raum, d.h. nach Deutschland, Österreich und auch in die Schweiz. Die Lieferung geht unkompliziert vonstatten und erfolgt schnell, damit Sie Ihre Dekoobjekte pünktlich erhalten.

Logo-Ostereier: Feststimmung mit einer klaren Botschaft

Möchten Sie das Osterfest mit einem Extra begehen? Oder brauchen Sie noch ein griffiges Werbegeschenk für das Osterfest? Welcher Gegenstand repräsentiert das Osterfest heutzutage so perfekt wie das Ei? Ostereier sind nicht nur schön anzuschauen, sondern auch lecker und beliebt. Kaum ein Haushalt in Europa verzichtet im Frühjahr auf die schmackhafte Dekoration aus dem Hühnerstall. Wir verbinden ihre klare Botschaft mit der Feststimmung dieser besonderen Zeit im Jahr.

Auch für eine Firmenfeier oder eine Produktvorstellung sind bedruckte Ostereier ein sinniges Accessoire. Hiermit werden Botschaften im Rahmen eines angenehmen Anlasses verankert sowie das Corporate Design gestärkt. Indem Sie Ostereier bedrucken lassen, sprechen Sie potenzielle Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter auf einer persönlichen Ebene an. Deshalb sind bedruckte Ostereier auch als Werbegeschenk wertvoll.

Bestellen Sie jetzt bedruckte Ostereier!

Brauchen Sie noch eine Dekoidee für eine Party im Kreise der Familie oder für eine Mottofeier? Oder möchten Sie eine Imagekampagne mit einem subtilen Werbegeschenk starten? Dann unterstützen wir Sie mit dem perfekten Osteraccessoire. Bestellen Sie jetzt bedruckte Ostereier bei uns und füllen Sie Ihr Osterfest mit einem schönen Motiv oder einer prägnanten Botschaft!