? Top 10 Software: Data Masking ? FieldShield hat 5/5 Punkte für statische + dynamische Datenmaskierung ?

Die 10 besten Tools zur Datenmaskierung in 2020: Liste und Vergleich der besten kostenlosen Open-Source-Datenmaskierungswerkzeuge, die auf dem Markt erhältlich sind.

Data Masking ist ein Prozess, der zum Verbergen von Daten verwendet wird. Bei der Datenmaskierung werden tatsächliche Daten durch zufällige Zeichen maskiert. Es schützt die vertraulichen Informationen vor denen, die nicht die Berechtigung haben, sie einzusehen. Der Hauptzweck der Datenmaskierung besteht darin, komplexe und private Daten unter Bedingungen abzuschirmen, unter denen die Daten für jemanden ohne dessen Zustimmung bemerkbar sein könnten.

Was sind die besten Werkzeuge zur Datenmaskierung? Data-Masking-Tools sind Schutzinstrumente, die den Missbrauch komplexer Informationen verhindern. Data Masking Tools eliminieren komplexe Daten mit falschen Daten. Sie können während der gesamten Anwendungsentwicklung oder bei Tests eingesetzt werden, bei denen der Endbenutzer die Daten eingibt.

In diesem Artikel wurde eine Liste von Tools besprochen, die einen Missbrauch der Daten verhindern. Dabei handelt es sich um die am häufigsten verwendeten Tools zur Maskierung von Daten für kleine, große und mittlere Unternehmen.

Software für datenzentrierten Schutz: Die Einzellösung FieldShield (auch integriert in der End-to-End Datenmanagementplattform Voracity) ist genau das richtige Tool zur Datenmaskierung, wenn Sie PII in Datenbanken oder Flat-Files auf einem eigenständigen oder in ETL/Migration/Reporting-Workflows integrierten System finden und de-identifizieren müssen.

Wir haben hier ein neues 4-Minuten Video, die Zeit lohnt sich!

Machen Sie Datenschutzverletzungen zunichte, indem Sie PII in Ihren DBs und Dateien maskieren. Automatisch finden und klassifizieren, verschlüsseln, pseudonymisieren, schwärzen und mehr, während die referenzielle Integrität erhalten bleibt.

FieldShield de-identifiziert Daten, die CIPSEA, DPA, FERPA, DSGVO, GLBA, HIPAA, PCI, POPI usw. unterliegen. Es hilft Ihnen auch bei der Überprüfung der Einhaltung von XML-Prüfprotokollen und der Wiedererkennung von Risiko-Scores.

Schützen Sie Daten während ihres gesamten Lebenszyklus: Sichern Sie Ihre Daten in jeder Phase, indem Sie FieldShield-Funktionen in IRI Voracity-Operationen anwenden. Anonymisierung während Datenintegration (ETL), Federation, Replikation, Test und Analyse.

