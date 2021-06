Top Consultant: Dr. Kraus & Partner erhält zum 10. Mal das begehrte Gütesiegel ?Top Consultant?

?Top Consultant? ? mit dieser Auszeichnung darf sich 2021/22 erneut die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner (K&P), Bruchsal, schmücken. Mit diesem Gütesiegel werden seit 2010 jährlich ?herausragende Unternehmensberater für den Mittelstand? ausgezeichnet. Die Auszeichnung soll mittelständischen Unternehmen die Suche nach einer Unternehmensberatung erleichtern, die ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Mentor dieses Benchmarks ist der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Er überreichte in diesem Jahr corona-bedingt in einer an alle Teilnehmer adressierten Grußbotschaft die Auszeichnung an K&P ? zum zehnten Mal.

Ein Bestandteil der Bewertung war eine umfassende wissenschaftliche Analyse der Managementberatungen und deren Leistungen durch die Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB),Bonn, die von Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg geleitet wird. Außerdem musste jeder Teilnehmer Referenzkunden benennen. Sie wurden mittels eines Fragebogens befragt. Ermittelt wurde unter anderem:

? Als wie kundenorientiert stufen die mittelständischen Unternehmen die Managementberatung ein?

? Wie zufrieden sind sie mit ihrer Leistung? Und:

? Werden die Mittelständler von der Unternehmensberatung ?mittelstandsgerecht? beraten und unterstützt?

?Wir sind stolz, dass uns unsere mittelständischen Kunden erneut Top-Noten gaben und wir deshalb zum zehnten Mal in Folge das Gütesiegel Top Consultant erhielten?, betont Prof. Dr. Georg Kraus, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung mit über 100 Beratern ? ?obwohl wir auch für multinationale Konzerne arbeiten.?

Dass die befragten Mittelständler seinem Unternehmen trotzdem eine ?mittelstandsgerechte Beratung? bescheinigten, führt Kraus auf drei Faktoren zurück. Erstens: Das Beratungsunternehmen ist selbst ein mittelständisches Unternehmen und kein ?Beratungskonzern?. Zweitens: Die Unternehmensberatung weiß, dass mittelständische Unternehmen eine andere Kultur und Struktur als Konzerne haben. ?Auch ihre Stärken sind oft andere. Deshalb brauchen sie teilweise auch andere Problemlösungen?. Und drittens: Die Unternehmensberatung versteht sich nicht nur als Changeberater, sondern auch als Changebegleiter und -unterstützer. Das heißt: Sie entwickelt für beziehungsweise mit ihren Kunden nicht nur Lösungskonzepte. ?Wir unterstützen sie auch bei der Umsetzung im Betriebsalltag.?

Als weiterer Erfolgsfaktor erwies sich gerade im zurückliegenden Corona-Jahr: Die Unternehmensberatung K&P arbeitet seit ihrer Gründung in virtuellen bzw. hybriden Strukturen. Entsprechend groß ist ihr Erfahrungsschatz unter anderem im Bereich virtuelle bzw. computer- bzw. netzgestützte Zusammenarbeit sowie Führen auf Distanz. ?Davon profitierten wir und unsere Kunden?, so Prof. Dr. Georg Kraus, ?im zurückliegenden Jahr sehr, als viele Mitarbeiter der Unternehmen plötzlich corona-bedingt nur noch im Home-office arbeiten konnten.? Die bei der virtuellen Zusammenarbeit sowie Arbeit in virtuellen bzw. hybriden Teams gesammelten Erfahrungen von K&P flossen außer in die Projektarbeit unter anderem auch in die Online-Weiterbildung zum New Work Pioneer sowie in das ?New Leadership Program? von K&P ein.

Nähere Infos über die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, und ihre Leistungen finden Interessierte auf der Homepage www.kraus-und-partner.de .