Top-Karriereportal 2020: Backinjob.de erhält erneut Auszeichnung von FOCUS-Business

Der Personalmarkt in Deutschland stellt viele Personaldienstleister sowie Personalverantwortliche in Unternehmen vor immer größere Herausforderungen, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Zudem erschwert die unüberschaubare Anzahl an Karriereportalen im Internet Recruitern die Suche nach geeigneten Arbeitskräften. In gleichem Maße fühlen sich viele Kandidaten, die auf der Suche nach einem neuen Job sind, von der Wahl einer qualitativ hochwertigen Jobbörse überfordert.

FOCUS-Business bietet hier eine effiziente Lösung, denn das Nachrichtenmagazin hat in Zusammenarbeit mit Statista, einem der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, die besten Jobportale dieses Jahres ermittelt. Der Personaldienstleister http://www.backinjob.de/ wurde im Zuge dessen bereits zum zweiten Mal mit dem Qualitätssiegel “Top-Karriereportal 2020” ausgezeichnet. Damit ist ein sicherer, vertrauensvoller und glaubwürdiger Ratgeber zur Orientierung für Personalverantwortliche und Jobsuchende über die besten Jobbörsen geschaffen. Die Top-Karriereportale 2020 wurden in den Kategorien ?Executive Search?, ?Professional Search?, ?Zeitarbeit? und ?Freelancer-Vermittlung? ausgezeichnet.

Auszeichnung “Top-Karriereportal 2020”: Die FOCUS-Business Studie

Zur Erhebung der Top-Personaldienstleister in Deutschland hat FOCUS-Business zusammen mit dem Statistikportal Statista interessierte Personalverantwortliche in Unternehmen sowie Kandidaten und externe Personaldienstleister befragt. Die Studie wurde den Teilnehmern im Herbst letzten Jahres über das Karrierenetzwerk XING und ein Online-Access-Panel zugänglich gemacht.

Zur Platzierung der besten Jobbörsen hat das Magazin, den Angaben der Befragten entsprechend, die bekanntesten sowie meist genutzten Karriereportale ausgewählt. Die Teilnehmer der Umfrage waren aufgefordert, die genutzten Portale in Bezug auf die optische und technische Aufmachung sowie die Qualität bzw. den Nutzen hinsichtlich des persönlichen Anspruchs zu bewerten. Unter Bezugnahme weiterer Kriterien, wie Bekanntheit, Suchergebnisse, User-Freundlichkeit und Weiterempfehlung, hat FOCUS-Business die Top-Personaldienstleister des Jahres 2020 ausgezeichnet. Die Aufnahme in die begehrte Liste erforderte eine Mindestanzahl an Nennungen sowie eine überdurchschnittliche Gesamtnote in allen Bewertungsdimensionen.

Top-Personaldienstleister: Erfolgreiches Online-Recruitment auf backinjob.de

Die Jobbörse backinjob.de bietet Suchenden eine Vielzahl von deutschlandweiten Stellenanzeigen in den Bereichen Vollzeit, Teilzeit und Minijobs. Außerdem ermöglicht das Karriereportal die schnelle und effiziente Suche nach Ausbildungsstellen, Praktika, Werkstudentenjobs und Trainee-Programmen. Zuletzt können Arbeitnehmer selbst Stellengesuche inserieren und mithilfe eines persönlichen Profils Personalsuchende auf sich aufmerksam machen.

Insbesondere Arbeitgeber, die qualifizierte Mitarbeiter für ihr Unternehmen suchen, profitieren von der hohen Nutzungsquote und der ausgezeichneten Qualität des Jobportals. Auf diese Weise ermöglicht backinjob.de Personalrecruitern anhand von Kooperationen detaillierte Stellenangebote zu schalten, die eine hohe Anzahl an potenziellen Kandidaten erreichen. Die Personalsuche auf dem Karriereportal bietet Firmen damit nicht nur eine Plattform zum erfolgreichen E-Recruiting, sondern auch zur Verbesserung der Online-Präsenz des Unternehmens.

