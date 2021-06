Top-Karriereportal 2021: Ausbildungsstellen.de erhält erneut Auszeichnung von FOCUS-Business

Das bekannte Marktforschungsunternehmen Statista hat gemeinsam mit dem Nachrichtenmagazin FOCUS-Business auf der Basis einer umfangreichen Studie die besten Online-Jobsuchmaschinen ausgewählt. Die Ausbildungsbörse ausbildungsstellen.de erhielt daraufhin auch in diesem Jahr die Auszeichnung als „Top-Karriereportal 2021“.

Das Qualitätssiegel zeichnet die E-Recruiting-Plattform damit als eine der beliebtesten, zuverlässigsten und seriösesten Karriereportale zur Akquise von jungen Absolventen durch Ausbildungsbetriebe sowie zur Ermittlung freier Stellenangebote in Deutschland aus. FOCUS-Business hat das Karriereportal ausbildungsstellen.de

Auszeichnung „Top-Karriereportal 2021“: Die FOCUS-Business Studie

Zur Ermittlung Deutschlands bester Karriereportale hat das Magazin FOCUS-Business gemeinsam mit dem Statistikportal Statista eine unabhängige Datenerhebung durchgeführt. Im Rahmen der Studie wurden Personaldienstleister und Verantwortliche in Unternehmen sowie jobsuchende Kandidaten befragt.

Zur Auswahl der Top-Karriereportale des Jahres 2021 wurden unterschiedliche Kriterien zur Bewertung herangezogen. Zu diesen zählten die Optik und die technische Aufmachung der Internetseite. Außerdem sollten die Personaldienstleister und Kandidaten den Nutzen der jeweiligen Karriereseiten in Bezug auf die persönlichen Ansprüche bewerten. Auch die Qualität der Suchergebnisse, die Nutzerfreundlichkeit sowie die Bekanntheit und Weiterempfehlung der Karriereportale sollten die Teilnehmer in ihre Wertung aufnehmen. Die gefragtesten Jobbörsen wurde unter Auswertung der Angaben und der Gesamtnote in allen Kategorien in eine Liste eingeordnet.

Ausbildungsstellen.de: Erfolgreiche Ausbildungsbörse für Arbeitgeber und Azubis

Auf dem Ausbildungsmarkt ist auch in diesem Jahr ein deutlicher Rückgang an abgeschlossenen Ausbildungsverträgen zu verzeichnen. Das Online-Recruiting stellt eine der erfolgversprechenden Methoden zur Vermittlung von Bewerbern und Ausbildungsbetrieben dar, um dem zeitgleichen Einbruch angebotener Ausbildungsplätze und Bewerberzahlen entgegenzuwirken. Das Überangebot an Stellenportalen im Internet erschwert jedoch die Wahl einer zuverlässigen Jobbörse

Das vetrauenswürdige Karriereportal ausbildungsstellen.de listet deutschlandweite Ausbildungsplätze in unterschiedlichen Branchen und Betrieben, von dem junge Absolventen auf dem Weg zum Traumberuf profitieren. Die E-Recruiting-Plattform begleitet Auszubildende von der Suche einer Lehrstelle bis in den festen Job und versorgt sie mit aktuellen Informationen und hilfreichen Antworten auf alle Fragen rund um ihre Ausbildung und den Berufseinstieg.

Die Top-Ausbildungsbörse bietet Arbeitgebern, Personalmanagern und Betrieben zudem die Möglichkeit, freie Ausbildungsstellen zu inserieren oder die Präsenz ihres Unternehmens auf dem Online-Stellenmarkt zu verbessern. In ganz Deutschland profitieren Ausbildungsbetriebe von der hohen Nutzungsquote und der herausragenden Qualität des Jobportals, sodass durch detaillierte Stellenanzeigen bereits eine hohe Zahl potenzieller Azubis erreicht werden kann. Mit einem Account für Arbeitgeber auf ausbildungsstellen.de lassen sich freie Ausbildungsplätze schnell und einfach veröffentlichen, um schnellstmöglich qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu finden.

Ideenkraftwerk GmbH

Wilhelmsplatz 1

32051 Herford

UST-ID NR: DE260108109

Steuernummer: 324/5758/2182

Amtsgericht Herford HRB 10870