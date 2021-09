TOP-Produktionszahlen erlauben monatliche Dividende!

Mit einer Produktionsleistung von 17.377 Unzen Gold und 17.915 Unzen Silber im August befindet sich die Mine voll auf Linie, um die Jahresprognose mindestens zu erfüllen!

Damit produzierte Gran Colombia Golds (WKN: A2DQSF / TSX: GCM) ‚Segovia‘-Mine in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres insgesamt 133.891 Unzen Gold und 144.796 Unzen Silber, was gegenüber dem Vorjahres-Vergleichszeitraum eine Steigerung beim Gold von rund 3,7 % und beim Silber von unglaublichen rund 22 % entspricht.

Auch im August hatte Gran Colombias Aufbereitungsanlage ‚Maria Dama‘ mit einer täglichen Arbeitsleistung von 1.621 Tonnen pro Tag bzw. 50.245 Tonnen pro Monat viel zu tun. Neben den erstklassigen Aufbereitungszahlen kann Gan Colombia auch noch auf einen TOP-Durchschnittsgehalt von 12,7 g/t Gold stolz sein, wenngleich dieser im Vorjahreszeitraum mit 14,7 g/t sogar noch darüber lag. Allerdings wurden im Vorjahreszeitaum „nur“ 1.505 Tonnen pro Tag verarbeitet.

Noch mehr Rohstoffe dank neuer Gewinnungsanlage!

Einen weiteren Joker zieht das Unternehmen mit der Inbetriebnahme der neuen Polymetallgewinnungsanlage auf der ‚Segovia‘-Mine, die gerade in Betrieb genommen wird. Mit dieser Anlage wird dann ab dem vierten Quartal 2021 zudem noch Zink, Blei, Gold und Silber aus den Aufbereitungsrückständen (‚Tailings‘) produziert.

Mit einer kumulierten Goldproduktion von 201.170 Unzen in den vergangenen 12 Monaten ist Gran Colombia auf hervorragendem Weg das Planziel von bis zu 220.000 Unzen Gold auf ‚Segovia‘ zu produzieren!

Fazit: Bei so viel „good News“ ist die Monatsdividende beschlossene Sache!

Im Zusammenhang mit den hervorragenden Produktionszahlen teilte Gran Colombia mit, dass der Board of Directors die nächste monatliche Dividendenzahlung beschlossen hat. Demnach wird am 15. Oktober 2021 eine weitere Dividende in Höhe von 0,015 CAD pro Stammaktie ausbezahlt. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen auch weiterhin an seine Erfolgsserie anknüpfen wird, und somit seinen Aktionären neben der Dividendenrendite von rund 3,5 % noch deutlich mehr Freude bereiten wird!

