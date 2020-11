TOPdesk erhält ?ehrenvolle Erwähnung? im Gartner Magic Quadrant 2020 für IT-Servicemanagement

TOPdesk, einer der führenden globalen Anbieter einer Enterprise-Servicemanagement-Lösung, fühlt sich geehrt, bekannt geben zu können, dass seine Servicemanagement-Lösung eine ?ehrenvolle Erwähnung? im Gartner Magic Quadrant für IT Service Management Tools (ITSM) 2020-Bericht erhalten hat. TOPdesk war einer von fünf Anbietern aus mehr als 400, deren Lösungen entsprechend klassifiziert wurden.

Wie in der Studie vermerkt, bewertet der Magic Quadrant für ITSM-Tools die Leistungsfähigkeit der Anbieter und ihre Wettbewerbsstärke auf dem Markt für ITSM-Tools. Die Produkte der bewerteten Anbieter sind insbesondere für große Infrastruktur und IT-Organisationen (infrastructure and operations (I&O)) von Interesse. Bei der Analyse werden 13 produktdifferenzierende Fähigkeiten untersucht, gewichtet in drei I&O-Reife-bezogene Anwendungsfälle und einen Anwendungsfall zur Unterstützung stark agiler und DevOps-Umgebungen.

Gartner weist in seinem Bericht “Magic Quadrant IT Service Management Tools (ITSM) 2020” darauf hin, dass “IT-Service-Management-Tools für Infrastruktur- und IT-Organisationen von entscheidender Bedeutung sind, um bei den von ihnen angebotenen Dienstleistungen einen Geschäftsnutzen zu erzielen”.

Die im Bericht 2020 vorgestellten Tools ermöglichen dem Nutzer geeignete Lösungen aktueller und zukünftiger Störungen.

“Seit mehr als 25 Jahren verfolgt TOPdesk ein Ziel: Organisationen dabei zu unterstützen, exzellente Benutzererfahrungen zu schaffen”, sagte Wolter Smit, CIO und Co-Founder von TOPdesk. “Wir glauben, dass unsere kontinuierliche Aufnahme in die Analystenberichte von Gartner, Forrester und Research in Action beweist, dass wir dieses Ziel verwirklichen. Wir freuen uns sehr über die –ehrenvolle Erwähnung– im Gartner Magic Quadrant 2020 für IT-Service-Management-Tools und werden unseren Kunden auf der ganzen Welt weiterhin leidenschaftlich als –guides to service excellence– in allen Bereichen des Enterprise Servicemanagements zur Seite stehen”, so Wolter Smit, CIO und Co-Founder von TOPdesk.

Darüber hinaus wurde TOPdesk von seinen Kunden im Dezember 2019 mit dem ?Gartner Peer Insights Customers– Choice? ausgezeichnet, bei dem sich maximal sieben Anbieter qualifizieren können.

Die Gartner Peer Insights Customer–s Choice erkennt Anbieter auf dem Markt an, die durch verifizierte Benutzer bewertet wurden. Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform, die tausende von Bewertungen und Beurteilungen von IT-Software und -Services enthält. Diese werden von IT-Fachleuten und Technologie-Entscheidungsträgern in mehr als 340 Märkten geschrieben und gelesen.

Der Bericht ?Gartner Magic Quadrant for IT Service Management Tools” wird jährlich veröffentlicht und bewertet Anbieter von ITSM-Tools, um IT-Führungskräften dabei zu helfen, diese an ihren aktuellen und zukünftigen IT-Plänen auszurichten.

Gartner Disclaimer

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden. Es empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die von Gartner Peer Insights-Kunden getroffene Auswahl stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzerbewertungen, Ratings und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewandt werden; sie stellen weder die Ansichten von Gartner oder seiner verbundenen Unternehmen dar, noch stellen sie eine Billigung durch Gartner dar.

Über TOPdesk

TOPdesk entwickelt Software, die Organisationen bei der effizienten Verwaltung der von ihnen angebotenen Services unterstützt. Ganz gleich, ob es sich um IT, Facility- oder HR-Servicemanagement, Servicedesk oder Service Support handelt, TOPdesk unterstützt Organisationen bei der Unterstützung ihrer Mitarbeiter, Kunden und Bürger. Es dient Organisationen aller Größenordnungen, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen, und ist als lokale Installation oder als Software as a Service erhältlich. TOPdesk kann auf die Bedürfnisse jeder Organisation zugeschnitten werden.

TOPdesk ist ein internationales Softwareunternehmen im Bereich Servicemanagement. Im Hauptsitz Delft und den Standorten Kaiserslautern und Augsburg (DE), London und Manchester (UK), Antwerpen (BE), Budapest (HU), Kopenhagen (DK), Oslo und Stavanger (NO), São Paulo (BR), Orlando (US), Toronto (CA) und Oslo (NO) beschäftigt das Unternehmen über 800 Mitarbeiter. Mit über 4.000 Kunden in mehr als 45 Ländern ist TOPdesk führender Anbieter in Europa. Die Software orientiert sich am ITIL-Standard, ist SERVIEW CERTIFIEDTOOL, Trust in Cloud-zertifiziert und 100%-webbasiert, wodurch sie als SaaS- oder lokale Installation verfügbar ist. Durch eine große Auswahl an Erweiterungsmodulen lässt sich leicht ein Enterprise Servicemanagement abbilden ? egal ob Anfragen an IT-, Facility- oder HR-Abteilungen ? alle Bereiche des Servicemanagements werden so abgedeckt.