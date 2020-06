TOPdesk erhält Top Rated Award sowie TRUE-Zertifizierung

Seit 2016 haben sich die Top Rated Awards von TrustRadius zum Industriestandard für eine objektive Bewertung von B2B-Technologieprodukten entwickelt. Da die Auszeichnung ausschließlich auf Benutzer-Feedback und Zufriedenheitswerten basiert, gilt sie in den Augen der Käufer als besonders vertrauenswürdig.

TrustRadius vergibt die Awards an Produkte, welche sich aufgrund der Benutzerbewertungen an oberster Stelle der jeweiligen Produktkategorie befinden. Mit einem trScore von 7.3 und mehr als 100 verifizierten Bewertungen wird TOPdesk von der TrustRadius-Gemeinschaft als hochklassiger Akteur im Bereich Servicemanagement angesehen und erhält daher den Top Rated Award 2020 in der Kategorie ITSM.

Darüber hinaus wurde das Softwareunternehmen mit der TRUE-Zertifizierung von TrustRadius ausgezeichnet. Die Vergabe der Zertifizierung wurde in diesem Jahr eingeführt. Somit ist TOPdesk der erste und aktuell auch der einzige Anbieter, der das TRUE-Siegel in der Kategorie ITSM verliehen bekommen hat.? Um sich für dafür zu qualifizieren, sicherte TOPdesk folgende Bedingungen zu:

Alle Produktanwender haben gleichermaßen die Möglichkeit in Reviews ehrliches Feedback zu geben.

TOPdesk legt offen, wie Reviews zustande kommen und welche Anreize hierzu gegeben werden.

TOPdesk liest alle veröffentlichten Reviews und nimmt, wo nötig, dazu Stellung.

In seinen Verkaufs- und Marketingmaterialien gibt TOPdesk die Review-Inhalte wahrheitsgemäß wieder.

TOPdesk legt offen, wie das Unternehmen Intent-Daten zu Marketingzwecken nutzt.

Verbraucher verlieren immer mehr Vertrauen in Onlinereviews. Die TRUE-Zertifizierung soll dem kritischen Verbraucher deshalb als zusätzliches Vertrauenselement dienen. Dem Hersteller wiederum bietet die Zertifizierung die Möglichkeit, seine Unternehmenswerte an den entscheidenden Stellen der Customer Journey unter Beweis zu stellen. Die Reviews unterliegen im TrustRadius-Programm einer sorgfältigen Qualitätskontrolle, die sich innovative Entwicklungen zunutze macht.

Als erste Initiative dieser Art erkennt TrustRadius mit seiner Zertifizierung diejenigen Hersteller an, die sich über den gesamten Review-Prozess hinweg zu Transparenz verpflichtet haben. TRUE bildet Vertrauen zwischen Käufer und Hersteller und stimuliert die Branche zu mehr Transparenz ? für den Markt stellt das eine Win-Win-Situation dar.

“Wir bei TOPdesk sind uns einig, dass Transparenz heute mehr denn je von Bedeutung ist und Teil all unserer Aktivitäten sein sollte”, sagt Ruben Franzen, Niederlassungsleiter TOPdesk USA. “Wir fühlen uns geehrt, die TRUE-Zertifizierung zu erhalten, weil sie beweist, dass wir uns darauf konzentrieren, unsere Kunden auf die beste und transparenteste Weise zu bedienen?.

“Wir setzen uns weiterhin dafür ein, die Stimme des Kunden in einer Weise zu hören, die authentisch und ethisch ist”, fügt Franzen hinzu. “Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit TrustRadius diesen neuen Standard der Transparenz zu erreichen und wie wir unsere Kunden einbinden. Darüber hinaus können potenzielle Kunden, die unsere TRUE-Zertifizierung sehen, sicher sein, dass TOPdesk ein Unternehmen ist, welches sich leidenschaftlich um seine Kunden und deren Servicewahrnehmung kümmert?.

Um verifizierte Bewertungen von TOPdesk-Nutzern einzusehen, besuchen Sie die TrustRadius Website.

Über TrustRadius:

TrustRadius wurde 2013 gegründet und hat sich zur vertrauenswürdigsten Website für Business-to-Business-Softwarebewertungen entwickelt. Jeden Monat nutzen mehr als eine halbe Million B2B-Technologiekäufer über 222.000 verifizierte Bewertungen und Beurteilungen auf TrustRadius.com, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

TOPdesk ist ein internationales Softwareunternehmen im Bereich Servicemanagement. Im Hauptsitz Delft und den Standorten Kaiserslautern und Augsburg (DE), London und Manchester (UK), Antwerpen (BE), Budapest (HU), Kopenhagen (DK), Oslo (NO), São Paulo (BR), Orlando (US), Toronto (CA) und Oslo (NO) beschäftigt das Unternehmen über 700 Mitarbeiter. Mit über 4.000 Kunden in mehr als 45 Ländern ist TOPdesk führender Anbieter in Europa. Die Software orientiert sich am ITIL-Standard, ist SERVIEW CERTIFIEDTOOL, Trust in Cloud-zertifiziert und 100%-webbasiert, wodurch sie als SaaS- oder lokale Installation verfügbar ist. Durch eine große Auswahl an Erweiterungsmodulen lässt sich leicht ein Enterprise Servicemanagement abbilden ? egal ob Anfragen an IT-, Facility- oder HR-Abteilungen ? alle Bereiche des Servicemanagements werden so abgedeckt.