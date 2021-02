Topf Secret: Wie Küche&Co das Online Shopping für Maßküchen möglich macht!

Das, was sich seit nun mehr einem Jahr wie ein schlechter Hollywood-Film anhört, ist tatsächlich Realität: Ein Virus wütet in dieser Welt und wir alle sind dazu angehalten, mehr Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen als normalerweise üblich. Der zentrale Platz des Hauses, die Küche, ist nicht mehr nur Back- und Kochstube, sondern auch Bastelwerkstatt und Arbeitsplatz fürs Homeoffice. Der Arbeitsweg hat sich zwar deutlich verkürzt, unliebsame Kollegen kann man leichter ignorieren, sogar die Kaffeemaschine ist zum Greifen nah und trotzdem: Ideal ist anders. Denn neben vielen Einschränkungen dieser Zeit stellt man auch fest, dass die eigene Küche nicht mehr ganz zu den Bedürfnissen passt. Eine neue Küche muss her. Aber bitte mit dem speziellen Etwas, schließlich ist sie spätestens jetzt der zentrale Punkt des Hauses. Doch wie plant man die individuelle Traumküche während eines Lockdowns mit geschlossenem Einzelhandel? Ganz einfach: Bequem online! Schuhe online kaufen ist für viele schon lange Realität. Doch geht das auch mit maßgeschneiderten Küchen? Ja, ganz einfach vom Sofa aus. Manch einer fragt sich vielleicht, wie soll das gehen mit meinem räumlichen Vorstellungsvermögen. Küche&Co kennt die Hindernisse und Hürden, die sich in den Köpfen vieler Menschen ausbreiten und schafft Abhilfe und zugleich Begeisterung.

Sicher durch die Planung mit dem Erklärvideo

In einem kurzen Erklärvideo zur Onlineberatung von Küche&Co werden die einzelnen Schritte der digitalen Beratung aufgezeigt, veranschaulicht und erklärt. Und nicht nur das: Um die Küchenplanung noch einfacher zu gestalten findet sich auf der Webseite des Küchenspezialisten ein Bereich für ein eigenes Kundenkonto. Wer sich hier anmeldet, hat die Möglichkeit all seine Ideen und Inspirationen zu speichern, um diese stets wiederzufinden und mit Freunden und Familie aber auch später mit dem zuständigen Küchenberater zu teilen. So weiß dieser direkt, in welche (Stil-)Richtung es gehen soll. Dafür dient Interessierten ein großes Ideenbuch sowie ein Stil-Finder mit verschiedensten Bildern und Vorschlägen als Inspiration zur eigenen Traumküche. Soll es etwa eine Küche im Stil der 20er Jahre oder vielleicht doch lieber vom Landhaus inspiriert sein?

Einfach mal ?Hallo? sagen

Ist der Entschluss zur neuen Traumküche gefasst, wird ein erstes Telefonat mit den Fachberatern von Küche&Co vereinbart. Das ist sicher, bequem und geht schnell. Hierbei handelt es sich um ein erstes Kennenlernen zwischen Käufer und Fachberater. Beide tauschen sich aus zu ersten Vorstellungen der neuen Küche, Budgetrahmen sowie Küchenmaßen. Dabei ermittelt der Küche&Co Experte unkompliziert und schnell den persönlichen Küchenbedarf seines Gegenübers. Und schon kann es losgehen mit der Planung der ganz eigenen Küchenwelt.

Sind die Ideen erst einmal übermittelt, geht es im nächsten Gespräch an die detailliertere Planung. Dafür wird ein kontaktloses, professionelles Aufmaß der Küche erstellt, damit der zuständige Fachberater die neue Traumküche auch in den exakten Abmessungen planen kann. Zum Abgleich der Farben ? Rot ist nicht gleich Rot und Pastellblau ist schließlich auch Auslegungssache ? schickt Küche&Co Muster und Materialien zum Kücheninteressenten nach Hause. Dort kann dann bestaunt und gegengecheckt werden, bevor es an die Vorstellung der professionell geplanten Küche im Video-Chat geht.

Mit 3D-Planung zur perfekten Küche

Über die Möglichkeit des geteilten Bildschirms stellt der Küchenfachberater die Details der geplanten Küche vor. So können Fragen, Einwürfe oder auch mögliche Probleme direkt angesprochen und gelöst werden.

Aber was bringt einem die schönste geplante Küche, wenn man diese ausschließlich eindimensional auf einem Bildschirm sehen und prüfen kann? Der Küchenfachhändler hat die Lösung: Mit neuen Technologien kann die speziell geplante Küche vom Sofa aus den verschiedensten Blickwinkeln online im dreidimensionalen Raum bestaunt und mit dem eigenen Berater besprochen werden. Fehlt noch etwas? Sollte der Herd doch einen anderen Platz einnehmen oder braucht es statt der kleinen Kühl-Gefrierkombination doch die etwas Größere? Sobald alle wichtigen Punkte ausdiskutiert und in der Planung berücksichtigt sind, wird das Gesamtkonzept inklusive Angebotspreis abgestimmt und es kommt zum online Küchenkauf. Die neue Küche kann bestellt und auf Wunsch sogar während des Lockdowns kontaktlos geliefert und montiert werden. Für besonders Eilige bietet Küche&Co die 15-Tage- Lieferung ? dazu gibt der Küchenberater vor Ort gerne Auskunft und berücksichtigt aktuelle Hersteller-Informationen.

An den Computer, fertig, los!

Die Gestaltung der neuen Traumküche erledigt sich also kinderleicht und sicher vom Sofa, Bett oder auch Esstisch aus. Angst vor einer komplizierten Planung braucht keiner haben, der sich für Küche&Co entscheidet. Das Gegenteil ist der Fall ? Checklisten, Grundriss und ggf. ein paar Bilder per Mail liefern den perfekten Einstieg in den Entwurf der neuen Küche. Per Video-Beratung kann schließlich alles gegengecheckt werden und am Ende benötigt es nur noch die Schritte zur Tür, um die Küchenexperten zur Küchen-Montage herein zu bitten. Das Erklärvideo von Küche&Co lässt sich jederzeit bequem unter Küche&Co anschauen. Nachmachen und individuelle Traumküche planen absolut empfohlen!

