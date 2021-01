TORWEGGE stellt Mediengestalter Bild und Ton fest an

Die TORWEGGE GmbH und Co. KG erweitert ihre Abteilung für Marketing und Kommunikation um einen festangestellten Mediengestalter Bild und Ton. Samuel Kupski beendet am 18. Januar seine Ausbildung, die er vor zweieinhalb Jahren bei dem Bielefelder Unternehmen begonnen hat. Danach bleibt er dem Betrieb erhalten und wird weiterhin Produkt- und andere Corporate Videos für den internen und externen Gebrauch produzieren.

?Samuel ist für uns eine enorme Bereicherung. Als Anbieter komplexer Intralogistiksysteme müssen wir unsere Produkte und Dienstleistungen anschaulich präsentieren. Gerade im vergangenen Jahr war es für uns von Vorteil, dass wir zu diesem Zweck selbst Videos erstellen konnten?, sagt Uwe Eschment, Geschäftsführer der TORWEGGE GmbH und Co. KG. In einer digitalen Welt sieht sich das Unternehmen damit gut aufgestellt. ?Wir sind einer von wenigen mittelständischen Industriebetrieben, die eigene Mediengestalter beschäftigen?, so Eschment. ?Auf diese Weise können wir kurzfristig agieren, wenn wir Bildmaterial benötigen.?

Seit Beginn seiner Ausbildung im August 2018 hat Samuel Kupski sich in der Firma einen Namen als Kameramann und Produzent gemacht und fühlt sich im Team wohl. Aufgrund seiner guten Leistungen konnte er seine Lehre um sechs Monate auf zweieinhalb Jahre verkürzen und erhielt sofort einen Anschlussvertrag von TORWEGGE. Besonders freut ihn, dass auf seine Wünsche bezüglich der Rahmenbedingungen eingegangen wurde: ?Ich wollte gerne in Teilzeit arbeiten, um nebenbei eigene kreative Projekte realisieren zu können. Glücklicherweise war das für niemanden ein Problem?, sagt er. Dass er sich seine Arbeitszeit darüber hinaus selbst einteilen und zum Teil aus dem Home Office tätig sein kann, ist für ihn ein weiteres Argument für TORWEGGE als Arbeitgeber.

TORWEGGE setzt seit Jahren darauf, selbst Fachkräfte auszubilden und sie langfristig ans Unternehmen zu binden, beispielsweise durch attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Aktuell sind sechs Auszubildende im Betrieb: neben dem Mediengestalter Bild und Ton, sind drei Auszubildende im Groß- und Außenhandelsmanagement, ein Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik und ein Auszubildender zum Fachinformatiker Systemintegration bei TORWEGGE tätig. Auch zum Sommer sind Übernahmen geplant.

Die TORWEGGE GmbH & Co. KG ist Hersteller und Anbieter von ganzheitlichen Lösungen für die Intralogistik. Spezialisiert hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Bielefeld auf die Entwicklung von Systemen, die sich nahtlos in etablierte Fertigungsprozesse einfügen. Dabei erstreckt sich das Produktspektrum von Einzelkomponenten über Module für bestehende Förderanlagen bis hin zu Neukonzeptionen und der Fertigung individueller Förderanlagen. In diesem Zusammenhang erbringt TORWEGGE zudem sämtliche Dienstleistungen vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Gegründet im Jahr 1956 beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 150 Mitarbeiter an fünf europäischen Standorten.