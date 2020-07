Tourier – Eine Reisewebsite

Reisen ist eine beliebte Tätigkeit der Moderne und alle tun es, die meisten mehrmals im Jahr. Aber was gibt es zu beachten? Wo kriegt man Informationen her? Wer kann einem helfen? Der Travelblog Tourier nimmt sich der Aufgabe an, sich dem zu stellen und dem potentiellen Urlauber Tipps mit an die Hand zu geben.

Ein Reiseblog

Als Reiseblog ist auch dieser eine Ansammlung von Informationen und Tipps, weniger von Produkten. Testberichte, Tipps zu Flitterwochen, zu Verletzungen und Krankheit im Urlaub und noch einiges mehr kann man hier finden und sich darüber belesen. Das eine oder andere mag dem unsicheren Touristen bei seiner Entscheidung helfen.

Übersichtlichkeit

Man findet, was man sucht, das kann man über die Übersichtlichkeit der Seite grob sagen. Die Themen sind mit großen und dem Thema entsprechenden Bildern hinterlegt, damit man auch optisch sofort auf das Thema gelenkt wird, was einen eventuell für die eigene Reise interessieren könnte.

Themen

Sicher wird der Blog noch wachsen und mehr Themen in den Katalog aufnehmen, doch stehen schon jetzt die wichtigen Dinge zur Verfügung, die einen Reisenden beschäftigen können. Was mache ich denn mit einer Versicherung im Ausland? Abschließen oder nicht? Man weiß ja nie. Was mache ich denn, wenn mein Flug gestrichen wird? Wohin kann ich denn in die Flitterwochen in der Karibik reisen? Antworten findet man auf diesem Blog und es werden sicher noch mehr Antworten zu mehr Themen werden.

Fazit

Man findet, was man sucht und einen Blick ist dieser Blog auf jeden Fall wert, wenn man unschlüssig ist, wohin man reisen sollte oder was alles dazu nötig ist, was man abschließen müsste, um kein Risiko einzugehen oder was man denn mitnehmen muss. Man findet Informationen, die einem im Notfall die Reise und die damit entsprechende Erholung und die Freude retten können.