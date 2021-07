TPG Podcast „Projektmanagement für Unternehmen“ in neuem Gewand

TPG The Project Group, Full-Service Anbieter für Projektmanagement-Beratung und -Lösungen, bietet seinen kostenlosen Podcast ab sofort über eine neue Oberfläche an. Mit dieser Änderung wurde eine Kategorisierung der über 40 bisherigen Podcast-Episoden möglich. Zudem gibt es mehr Hintergrundinformation zu den einzelnen Episoden und die daran beteiligten Sprecher. Alle 14 Tage erscheint eine neue Podcast-Episode in deutscher Sprache mit wertvollem Praxiswissen von Experten aus den Bereichen Projektmanagement-Office, Multiprojektmanagement, Portfoliomanagement, Ressourcenmanagement, PM-Tools, PM-Methoden, PM-Zertifizierungen etc. Der TPG Podcast ist zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Amazon, Google, Deezer sowie auf der TPG Seite unter https://bit.ly/3wliPB5

TPG The Project Group sorgt seit über 22 Jahren bei ihren Kunden für das gute Gefühl, ihre Projektwelt wirklich im Griff zu haben und den Erfolg ihrer Investition langfristig zu sichern. Mit Beratung, Produkten, Lösungen und Training zu klassischem, agilem oder hybridem Multi-Projektmanagement begleitet TPG mittlere und große Unternehmen aller Branchen im PMO, Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement auf dem Weg in die Digitalisierung und zu einem höheren PM-Reifegrad. Auf Basis fundierter methodischer und technischer Expertise entstehen individuell optimierte Cloud- oder „on premises“-Lösungen auf der jeweils für den Kunden passenden technischen Plattform – Microsoft oder Planisware. Besonders bekannt ist TPG für die Integration von Projektmanagement- mit vielen anderen IT-Systemen via TPG PSLink?, einem weltweit führenden Middleware-Produkt. International überzeugen die vielen TPG Niederlassungen in Europa, Nordamerika und dem MEA-Raum sowie ein weltweites Partnernetzwerk.

Für weitere Informationen: https://www.theprojectgroup.com

info@theprojectgroup.com