TRACI? mehr als ?nur? Asset- Tracking

TRACI ist kein herkömmlicher Asset Tracker ? er ist mehr – eine IoT Sensorlösung mit vier eingebauten Sensoren und LoRa?- sowie Bluetooth Low Energy Konnektivität. Das ermöglicht es, wichtige Daten zu messen und drahtlos über mehrere Kilometer hinweg in ein Backend zu übertragen.

TRACI übermittelt nicht nur Positionsdaten, sondern er ermöglicht auch eine Unfall-, Wartungs-, Geofence- und Temperaturalarmierung. Darüber hinaus erfasst das Tracing System, aufgrund der Bewegungserkennung, die Betriebsstunden eines Fahrzeugs oder einer Anlage. Somit kann der Bedarf an Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten frühzeitig erkannt werden und zu mehr Effizienz führen.

Belastbar und ausdauernd

Der Asset-Tracker ist robust eingepackt in einem IP67K Gehäuse und erlaubt den Einsatz in rauer Umgebung. Für den Einsatz auf Baustellen sowie in der Land- und Forstwirtschaft ist der TRACI bestens geeignet. Selbst starker Verschmutzung und anschließender Reinigung via Dampfdruckstrahler, hält der Tracker stand. Sollte sich dabei einmal das Etikett von der Sensor-Box lösen oder nicht mehr lesbar sein, kann auf den TRACI via Smartphone APP zugegriffen werden, um Ad-hoc Informationen vor Ort im Backend zu bereits geplanten Nutzungs- oder Wartungsinformationen zu erhalten.

Die hohe Batteriekapazität von 8.100mAh ermöglicht dem Sensor ? je nach Anwendungsfall, eine Lebensdauer von drei bis sechs Jahren. Bei sehr reduzierten Intervallen für Messungen und Versand, soll der Lebenszyklus sogar auf über zehn Jahre gestreckt werden können. Ermöglicht wird das durch clevere Softwarealgorithmen im Sensor, die beispielsweise Positionsdaten nur dann erfassen, wenn sich der Sensor tatsächlich bewegt hat.

Dual-Konnektivität machts möglich

TRACI unterstützt Bluetooth, sowie LoRa Konnektivität und lässt sich so als Gateway zwischen diesen beiden Protokollen verwenden. GPS-Positionsdaten von Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons, welche zuvor an Maschinen oder Werkzeugen befestigt wurden, können so zunächst per BLE an TRACI gesendet werden. Anschließend ist es möglich von dort aus diese Positionsdaten per LoRa? Protokoll über Entfernungen von bis zu 40 km zu versenden.

Alle Sensordaten aus dem Netzwerk werden in der Cloud gebündelt und können bei Bedarf an die eigenen Clouds und IT-Systeme des Kunden weitergeleitet werden.

Breitgefächert einsetzbar

Hohe Robustheit, Langlebigkeit und einfache Installation, machen TRACI attraktiv für viele Anwendungsfälle in unterschiedlichen Märkten. Asset-Tracking, Fuhrparkverwaltung, Logistik-Prozesse, Maschinen-Monitoring und Zustandsüberwachung sind nur einige Anwendungsbeispiele für die Asset-Tracing Lösung von BOSCH.

TRACI macht Warte-, Such- und Transportzeiten transparent und ermöglicht diese auf ein Minimum zu reduzieren.

Der TRACI ist ab sofort bei m2m Germany im B2B-OnlineShop erhältlich

Als Spezialist für M2M und IoT Lösungen unterstützt die m2m Germany GmbH seit mehr als 10 Jahren Ihre Kunden bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten und versteht sich als “Enabler” neuer Geschäftsmodelle und Möglichkeiten wie Big Data und Co.

Der technische Fokus liegt dabei auf modernen Funktechnologien wie LTE, Bluetooth, LoRa oder NB-IoT. Dabei kann m2m Germany auf langjährige Erfahrung aus Entwicklungs- und Forschungsprojekten zurückgreifen und begleitet Ihre Kunden von der Idee über die Projektierung, Prototyping und Serienentwicklung bis hin zum After-Sales-Service.

Mit Ihrem 20-köpfigen Team und kurzen Entscheidungswegen arbeitet m2m Germany auf Augenhöhe mit mittelständischen Unternehmen und liefert Großunternehmen die notwendige Agilität und Flexibilität in Digitalisierungsprojekten.

Als Distributor namhafter Hersteller und über Partnerschaften mit Spezialisten vom Gehäusedesign über Elektronikfertigung bis hin zur Cloud- und BI-Lösung kann m2m Germany auf Wunsch als One-Stop-Shop komplette Lösungen aus einer Hand liefern.