Track and Trace für Lieferungen im Maschinen- und Anlagenbau

Ein Track und Trace für Vormaterial, Teilfertigungen und Baugruppen ist für viele Zulieferer des Maschinen- und Anlagenbaus entweder eine große Stütze bei der Lieferung an Kunden oder bereits auf der Wunschliste. Herausforderungen wie rechtzeitig zur Fertigung zu liefern, Lademittel zu tracken und mit verschiedenen Mengeneinheiten zu arbeiten, werden von COSYS Track and Trace gemeistert. Hinzu kommen allgemeine Transport Schwierigkeiten wie fehlender Ausliefernachweise, falsche Beladung, keine Einsicht in Tourstatus und mehr, die über das Track and Trace gelöst werden.

Mit COSYS Track and Trace sorgen Sie für eine einwandfreie Auslieferung:

schnelle Abläufe durch Barcode Erfassung und Soll-Ist-Abgleich

E-Mail-Versand an Kunden, wenn Verladung erfolgt oder fehlgeschlagen ist

Schadensdokumentation über Fotoerfassung und Hinterlegen von Kommentaren

Lademittelerfassung und automatische Erstellung von Lademittelkonten

digitale Ausliefernachweise über Unterschriften, Depot-Codes oder Fotos

Installation

COSYS Track and Trace besteht aus einer mobilen App, die einfach auf einem Android MDE Gerät oder Android oder iOS Smartphone installiert wird. Der zweite Teil vom Track and Trace ist das Backend, das alle Tourdaten sichert, sich über Schnittstellen mit anderen Systemen (ERP) austauscht und die Tourstatus in einem Tracking-Tool bereitstellt. Dieses Backend wird in der Cloud oder On Premise installiert.

Tourstatus einsehen

Auch wenn wir Ihnen alle Tourdaten im ERP System bereitstellen, bietet das Web-Tool COSYS WebDesk einige Mehrwerte, die ERP Systeme nicht unbedingt haben. Wie im ERP können Sie Tourstatus und Lieferscheinstatus sehen.

Darüber hinaus bietet der WebDesk auch die Möglichkeit, sich auf Packstückebene die Status anzusehen und nach Status, Kundennummer, Abladeadresse oder Tour zu filtern. Erfasste Unterschriften von Empfängern, Fotos von abgestellter Ware oder Kommentare wie ?Ladungsträger beschädigt? sind ebenfalls einsehbar. Auch ein separates Lademittelkonto steht zu Ihren Diensten.

Fahrer App

Die App ist schlank gehalten und bildet dennoch alles für das Track and Trace Nötige ab für eine maximale Usability. Für den Bereich Transport stehen die Module Touren, Ladeliste und Retoure zur Verfügung. Auch eine separate Lademittelverwaltung am Warenausgang statt während der Tour ist möglich.

Über die App haben die Fahrer alle relevanten Tourdaten, Kundenstopps, Lieferscheine und Positionen zu den Lieferscheinen digital zur Hand. Scannt er die Positionen für die Verladung und Auslieferung gegen, prüft die App automatisch, ob alles stimmt. Wenn nicht, wird ein Fehler gemeldet. Digitale Unterschriftenerfassung, Depot-Code Scan, Fotos von abgestellter Ware und Standortübermittlung von Auslieferorten gehören zum Standard von COSYS Track and Trace.

Handheld

Für den Transport eignet sich besonders das Zebra TC52x-TC57x. Der Akku des TC52x-TC57x hält bis zu 14 Stunden und kann darüber hinaus im laufenden Betrieb gewechselt werden. Der große Touch-Display erlaubt eine schnelle und einfache Bedienung und hilfreiches Zubehör wir Fahrzeughalter, Holster und Pistolengriff machen die Arbeit besonders angenehm.

