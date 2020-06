TrackingScout – innovative Analyse Software für die eCommerce Analyse

TrackingScout ist eine innovative Analyse Software, die über einen Tracking-Code Daten von Website-Besuchern als Video aufzeichnet. Die Besonderheit: Die Video-Aufzeichnungen bei TrackingScout liefern direkte visualisierte Ergebnisse und ersparen lange Datenauswertungen, wie man sie z. B. von Google Analytics oder von anderer Analyse Software kennt ? somit bietet dieses Tracking-Tool einen modernen Ansatz und eine gern gesehene Alternative zu anderer Analyse-Software.

Eine Analyse Software wird häufig bei einer umfassenden eCommerce Analyse eingesetzt. Diese dient der gezielten Shop-Optimierung bzw. Optimierung der eigenen Website zur Umsatzsteigerung.

Nur, wer das Nutzerverhalten seiner Website-Besucher genau kennt, kann daraus konkrete Handlungen ableiten. So dreht man an den richtigen Stellschrauben, ohne Zeit und Kosten in ineffektive Maßnahmen zu stecken. Das macht ein Tracking-Tool so interessant.

Besonders in Zeiten von Corona nutzen zum Beispiel viele Betreiber einer Website mit eigenem Online-Shop die Gelegenheit für eine Shop-Optimierung. Das Ziel ist vor allem die Umsatzsteigerung und die Steigerung der Konversionsrate durch die Umsetzung sinnvoller Maßnahmen zur Shop-Optimierung.

Wann ist eine eCommerce Analyse sinnvoll?

Eine eCommerce Analyse mit dem Einsatz geeigneter Analyse Software ist folglich immer dann sinnvoll, wenn es darum geht, den eigenen Kunden oder Website-Besucher und seine Interessen besser kennenzulernen.

Wer sich also die Fragen stellt, wer seine Website-Besucher sind, wofür sie sich interessieren und wie man überhaupt die Konversionsrate erhöhen kann, wodurch Website-Besucher auch zu Kunden werden, der ist mit der Durchführung einer umfassenden eCommerce-Analyse und dem Einsatz von einem Analyse-Tool bzw. Tracking-Tool gut beraten. Langfristig spart das sogar Kosten, indem auf sinnvolle Maßnahmen gesetzt wird, deren Erfolg durch ein Tracking-Tool messbar wird.

?Das, was Leute tun, ist viel entscheidender als das, was sie lediglich sagen? heißt es auch bei TrackingScout. Mit den unmittelbar bereitgestellten Auswertungen der Aktivitäten wie Klicks, Mausbewegungen, Scrolls uvm. in Form von Videos, Heatmaps und Scrollmaps wird der Schwerpunkt bei dieser Analyse Software bewusst auf eine Visualisierung der Daten gelegt.

Kundenstimmen zufolge sei dieses Analyse-Tool sogar besser als Fernsehen, so heißt es auf der eigenen Website: ?Seit ich die TrackingScout-Videos schaue, ist Fernsehen langweilig geworden.? Je nach gewähltem Preismodell sind von 200 bis zu 600 Videoaufzeichnungen gleichzeitig mit diesem Analyse-Tool möglich. Dabei erhält man jedoch immer lebenslangen Zugriff auf die Aufzeichnungen der mit TrackingScout durchgeführten eCommerce Analyse.

Mit dem zielgerichteten Einsatz einer Analyse-Software wie TrackingScout sieht man sofort, was funktioniert und was nicht – und kann das nicht zuletzt durch Zeit- und Kosteneinsparungen gewinnbringend für die eigene Website nutzen.