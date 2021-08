TrackTime stellt neue Einstiegsmodelle vor:

Die beiden neuen „TT3033“- und „TT3055-Game-Seats“ hat TrackTime für Casual Gamer entwickelt, die keine große Lust mehr darauf haben, ständig ihr Lenkrad und Pedale extra am und unter dem Schreibtisch aufzubauen. Dabei handelt es sich um eine kompakte Sitzkonsole inklusive Befestigungselemente für Pedale, Lenkrad und Sitz. Die zwischen 330 Euro (TT3055) und 430 Euro (TT3033) kostenden Gaming-Konsolen mit ihren Kunstledersitzen unterscheiden sich in der Funktionalität und Passform der Sitze. Während beim TT3055 die Rückenlehne nur eingeklappt werden kann, ist sie beim TT3033 im Winkel frei einstellbar. Optional ist es möglich, die beiden Konsolen mit weiteren Befestigungselementen zu erweitern. Mehr unter www.track-time.de

Wer kennt es nicht, nach den ersten Gehversuchen mit verschiedenen Rennspielen wie Forza Horizon 4, DiRT Rally 2.0, F1 2020, Wrekfest, Dirt 5, Need for Speed Heat und Co. wird klar, dass das auf Dauer auf der Couch mit Game Pad in der Hand doch nicht wirklich gut funktioniert. Der Ehrgeiz ist geweckt und schnell ist für die Sony PlayStation, Microsoft Xbox oder dem Windows kompatiblen PC ein Lenkrad gekauft. Die bewährte Einsteiger-Peripherie von Logitech, Thrustmaster und Fanatec wird dann fürs Erste am Schreibtisch befestigt. Für alle, für die auf Dauer der Konflikt aus Platzmangel am Schreibtisch und dem stetigen Wegrollen des Bürostuhls die Rundenzeit verhagelt, hat TrackTime die beiden GameSeat-Systeme TT3033 und TT3055 entwickelt.

Dabei handelt es sich um eine Sitzkonsole inklusive klappbarem Game Seat und Befestigungselementen für Lenkrad, Flachbildschirm und Pedale. Die im Lieferumfang inbegriffen Sportsitze mit ergonomisch geformter Seitenführung sind mit Kunstleder bezogen und für lange Gaming-Sessions gepolstert. Montiert sind die Sitze auf einem schwarz pulverbeschichteten Stahlgerüst. Sitzposition und die Befestigungselemente für das Lenkrad können stufenlos an verschiedene Körpergrößen angepasst werden. Während beim ab 329,95 Euro kostenden TrackTime Game Seat TT3055 die Rückenlehne nur eingeklappt werden kann, lässt sich die Rückenlehne beim ab 429,95 Euro angebotenen TrackTime Game Seat TT3033 im Winkel individuell einstellen. Auch verfügt der TT3033 über deutlich ausgeprägtere Seitenführungen für Schenkel, Taille und Schultern.

Optional sind auch verschiedene Halterungen zum Befestigen der Konsole, Tastatur, Mouse und Shifter-Halter erhältlich. Die Sitze sind bei verschiedenen Gaming-Zubehör-Händlern und auch bei den SimRacing-Shops www.raceroomstore.com und www.simracing-store.com sowie direkt bei www.track-time.de erhältlich.

Über TrackTime:

TrackTime, RaceRoom und Ascher Racing sind die SimRacing-Marken des Fahrwerkherstellers KW automotive GmbH. Neben der Entwicklung und Fertigung von SimRacing-Hardware für PC und Videokonsolen, der Programmierung von SimRacing-Software für Eventlösungen und der „Free2Play“-Simulation RaceRoomRacingExperience veranstaltet die SimRacing-Sparte des Fahrwerkherstellers für verschiedene Motorsportserien und Automobilhersteller sowie Industriekunden auch eRacing-Veranstaltungen. Mehr unter www.RaceRoom.com.