Transformation zu Zero Trust

Klassische IT-Sicherheitsmodelle greifen nicht mehr, wenn Anwendungen in die Cloud verlagert werden und Mitarbeiter von überall aus arbeiten. Im Zuge von Transformationsprojekten sollte deshalb auch die Modernisierung der Security auf jeder Agenda stehen. Im Gespräch mit Florian Bäuml, Kathrin Redlich und Timo Trunk von Zscaler wird beleuchtet, wie Cloud-Transformation mit Sicherheits- und Connectivity-Anforderungen in Einklang gebracht wird. Zero Trust tritt an, der traditionellen Hardware-Sicherheit am Perimeter die Vormachtstellung streitig zu machen. (Foto: Zscaler Germany GmbH)

Wird Security heute im Rahmen von Transformationsprojekten berücksichtigt?

Florian Bäuml: Wir sehen zwei Ansätze in unseren Gesprächen. Der eine Teil von Unternehmen agiert nach dem Lift-&Shift-Prinzip und verlagert seine Applikationen in die Cloud, ohne gleichzeitig die Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur anzupassen. Diese Unternehmen folgen dem tradierten Ansatz und nähern sich ihrer Transformation evolutionär. Das funktioniert zwar, zieht aber weitere Anpassungen nach sich, die zum Beispiel durch unzufriedene Anwender durch Latenz beim Zugriff nötig werden.

Andererseits erleben wir die Unternehmen, die einen ganzheitlichen Transformationsansatz umsetzen. Bei etwa einem Drittel gehen die strategischen Initiativen mit der Nachfrage nach einem Zero Trust-Sicherheitsansatz einher. Hier wird die Cloud-Journey von Netzwerk- und Security Transformation begleitet, so dass ein echter Strategiewechsel stattfindet.

Welche Herausforderungen gehen mit ganzheitlicher Transformation einher?

Kathrin Redlich: Am erfolgreichsten sind Transformationsprojekte, wenn sie von der Unternehmensspitze mit hoher Priorität vorangetrieben werden, die auch von allen Stakeholdern wahrgenommen wird. Business Units, die die Verlagerung von Apps in die Cloud vorhaben, müssen mit den Netzwerk- und Sicherheitsteams sprechen. In einer 360 Grad-Betrachtung gilt es, den Status Quo einzufangen und Herausforderungen aller Abteilungen zu adressieren. Letztlich muss gemeinsam eine Roadmap für die ganzheitliche Transformation erarbeitet werden.

Timo Trunk: Wir haben gelernt, dass Unternehmen für die Umsetzung der ganzheitlichen Initiativen einen Katalysator benötigen, der alle Parteien an einen Tisch bringt und auch alle Sorgen mit einbezieht. Wir treten Firmen, die den Sprung in eine moderne Arbeitsumgebung wagen, auf Augenhöhe gegenüber und hören im ersten Schritt zu. Denn oft muss ein Sinneswandel in Gang gesetzt und Ängste überwunden werden, wenn bestehende Infrastrukturen durch neue Technologien abgelöst werden.

Ein Cloud-basierter Zero Trust-Ansatz für IT-Security ersetzt ein Netzwerk-zentriertes Modell, bei dem die Mitarbeiter mit der Administration von Hardware betraut sind. Wir zeigen auf, wie die Cloud nicht nur mit Vorteilen für die Applikationen einhergeht, sondern auch für fortschrittliche Sicherheit sorgt. Eine anfängliche Abwehrhaltung aus Angst vor Veränderungen oder gar Jobverlust lässt sich entkräften durch die Einsicht, dass sich das volle Potenzial der Cloud nur durch eine Veränderung von Netzwerk und Sicherheit herbeiführen lässt. Aufgaben werden verlagert weg von der Administration von Hardware hin zur Erstellung von Richtlinien im Einklang mit der Risikobewertung des Unternehmens.

