Translated erhält 25 MIO USD Investment von Ardian

Translated, ein in Italien und den USA ansässiges Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Nutzung künstlicher Intelligenz zur Unterstützung professioneller Übersetzer geleistet hat, gibt bekannt, dass der weltweit führende private Investor Ardian über seinen Ardian Growth Fund 25 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert hat. Damit steht Ardian an der Spitze einer Investitionsrunde von 30 Millionen Dollar.

Translated bietet eine End-to-End-Übersetzungsplattform. Diese Plattform vereint die renommierte, von Translated entwickelte adaptive neuronale maschinelle Übersetzungssoftware „ModernMT“ mit einem Netzwerk von 200.000 ausgewählten Linguisten. Das Unternehmen konnte über die letzten Jahre hinweg ein konstantes organisches Wachstum von jeweils 30 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Dank dieser Symbiose von Mensch und Maschine haben sich die Angebote von Translated ständig verbessert. Heute ist Translated in der Lage, sowohl die Anforderungen von globalen Tech-Plattformen wie Airbnb, Google und Uber als auch die von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erfüllen.

Das Team von Ardian Growth, das auf eine langjährige Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen bauen kann, hat sich mit den beiden Gründern von Translated, Isabelle Andrieu und Marco Trombetti, zusammengetan und unterstützt sie bei ihren Ambitionen im Bereich KI und Übersetzung. Dank der Investition von Ardian kann Translated sein Wachstum beschleunigen und die Verbreitung seiner KI-gestützten Plattform in Europa und den USA vorantreiben.

Marco Trombetti, Mitbegründer und CEO von Translated, sagt dazu: „Eine der größten Herausforderungen der Menschheit ist es, dass jeder Einzelne verstehen kann – und verstanden wird. Wir wollen dieses Problem dringend lösen – denn je besser sich die Menschen verstehen, desto leichter kann die Menschheit jede andere große Herausforderung meistern. Wir haben uns für eine Partnerschaft mit Ardian entschieden, weil sie Diversität genauso schätzen wie wir und uns helfen können, die Verwirklichung unserer Pläne zu beschleunigen. Darüber hinaus hat Ardian das Selbstverständnis und die Mittel, uns dabei langfristig zu unterstützen.“

Isabelle Andreu, Mitbegründerin von Translated, ergänzt: „Ich bin überglücklich, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben. Das verdanken wir unserer Entschlossenheit, unserer harten Arbeit und dem wunderbaren Team von Menschen, die ihre Zeit und ihr Talent eingebracht haben und sich auf uns verlassen. Wir sind voller Enthusiasmus und wollen, dass diese unglaubliche Reise weitergeht.“

Laurent Foata, Geschäftsführer und Leiter von Ardian Growth: „Translated wurde von den visionären Unternehmern Marco und Isabelle gegründet und selbst finanziert und erzielt bereits mehr als 50 % des Umsatzes auf dem US-Markt. Solche einzigartigen Leistungen passen zur Anlagephilosophie von Ardian Growth und zu unserem Engagement in der Software-Landschaft.“

Bertrand Schapiro, Director im Team von Ardian Growth, fügt hinzu: „Durch die Vorreiterrolle bei der KI-Entwicklung und deren Anpassung an die Bedürfnisse von Linguisten hat Translated einen Markt aufgewirbelt, der bisher nur von wenigen etablierten Anbietern beherrscht wurde. Wir freuen uns, ein Unternehmen zu unterstützen, das es geschafft hat, die KI-Innovation immer weiter voranzutreiben, ohne dabei das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren.“

ÜBER TRANSLATED

Translated bietet seit 20 Jahren menschliche Übersetzungsdienstleistungen in 194 Sprachen und für 40 Fachgebiete an. Das Unternehmen nutzt eine leistungsstarke Kombination aus menschlicher Kreativität und maschineller Intelligenz, um qualitativ hochwertige Übersetzungen in kürzester Zeit zu erstellen.

www.translated.com

ÜBER ARDIAN

Ardian ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, die für ihre Investoren aus Europa, Süd- und Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von über US$112 Milliarden verwaltet. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter und erwirtschaftet nachhaltige, attraktive Renditen für seine Investoren. Mit der Zielsetzung, positive Ergebnisse für alle Stakeholder zu erzielen, fördert Ardian mit seinen Aktivitäten weltweit Individuen, Unternehmen und Volkswirtschaften. Die Investmentphilosophie von Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet. Die Gesellschaft verfügt über ein globales Netzwerk mit mehr als 700 Mitarbeitern und 15 Büros in Europa (Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich), Südamerika (Santiago de Chile), Nordamerika (New York und San Francisco) und Asien (Peking, Seoul, Singapur und Tokio). Das Vermögen seiner über 1.100 Investoren verwaltet Ardian in fünf Investmentbereichen: Direct Funds, Funds of Funds, Infrastructure, Private Debt und Real Estate.

www.ardian.com

LISTE DER TEILNEHMER

– Ardian Growth: Laurent Foata, Bertrand Schapiro, Olivier Roy

– Rechtsberater: Giovannelli & Associati (Fabrizio Scaparro, Paola Cairoli, Augusto Fracasso), Orrick (Attilio Mazzilli, Flavio Notari, Alessandro Vittoria)

– Finanzberater: KPMG (Matteo Ennio, Matteo Ghislandi)

