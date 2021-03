Transparent über den Projekterfolg informiert werden

Wil im März 2021 – Aus einer Hand deckt oneresource ag den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden Lösung, Betrieb und Support. Mit dem SAP System können die Kunden von oneresource ag komplexe Logistik und Transportnetzwerke steuern, Channel Management realisieren und die Geschäftspartner in die Prozesse integrieren. oneresource empfiehlt, die Verbräuche nicht nur nach der ABC-Analyse (Werthaltigkeit) sondern auch mit der XYZ-Analyse (Stetigkeit) zu betrachten. Diese Produktanalysen haben die Aufgabe, den Kunden genaue Informationen über Planlieferzeiten, Standardpreise oder Losgrössendaten über einen längeren Zeitraum zu liefern. Alle Informationen über die effizienten Lösungen von oneresource ag lesen Sie hier: https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-oneresource-solution/ (https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-oneresource-solution/)

oneresource ist seit Jahren bekannt für die Neuentwicklung anwenderfreundlicher und individuell abgestimmter Dienstleistungen und einem effizienten Service am Kunden.

Mit der Lösung „forpeople – Der Personalmanager“ können die Kunden mit nur einem Klick Personaldaten abrufen, verwalten und Prozesse steuern, egal in welcher Branche sie arbeiten. Mit der HCM eCOM Lösung können die gegebenen Aufwände für den Versand von Lohnabrechnungen und Zeitnachweisen auf ein Minimum reduziert werden.

Mit der SAP HR-Lösung „HR Simple to Run“ steht kleinen und mittleren Schweizer Firmen eine vorkonfigurierte SAP HR-Lösung für die Personaladministration und -abrechnung zur Verfügung. Alle wichtigen Funktionen sind beinhaltet, sodass Vorteile bei der Verwaltung, Abrechnung und Entwicklung der Mitarbeiter ersichtlich werden. So können alle Personalthemen konzentriert an einem Ort gebündelt werden.

Mit der effizienten Software für Vertragsmanagement „forcontract“ erhalten die Kunden Möglichkeit, Verträge und alle dazugehörigen Informationen ganz einfach an zentraler Stelle zu überblicken und zu verwalten. Verträge sind jederzeit und überall verfügbar. Der Vertragsmanager forcontract ist schnell und einfach gewährleistet. oneresource greift auf einen grossen Erfahrungsschatz zurück und kann ihre Kunden mit SCM-Know-how und Best Practice Ansatz optimal unterstützen: https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-oneresource-solution/ (https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-oneresource-solution/)

Gegründet vor wenigen Jahren, nutzte das Unternehmen geschickt Marktlücken und entwickelte Angebote und Servicedienste, für die eine zunehmende Nachfrage bestand. Heute ist oneresource mit seinen trendigen Dienstleistungen bei Kunden und Geschäftspartnern gleichermassen beliebt. Paolo Strever leitet als Geschäftsführer der oneresource ag ein erfolgreiches und stark expandierendes Unternehmen.