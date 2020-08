Transparent und wirtschaftlich – GPS-Ortung von TaskX führt Fahrzeugflotten auf die günstigste Strecke

Pflegedienste, Handwerker, Kundendienste, Speditionen, Winterdienste, Großhandel, Lieferdienste usw. ? sie alle sind viel auf Tour. ?Viele Unternehmen unterschätzen, wie groß das Einsparpotenzial ist, das sie durch optimierte Routen erzielen können?, weiß Jörn Schilling, Geschäftsführer der TaskX GmbH. Mit dem GPS-Ortungssytem von TaskX lassen sich die Wege von Fahrzeuge nachverfolgen und Strecken optimieren. In Zeiten, in denen die Konkurrenz zunimmt und Kosten steigen, sind niedrige Einsatzkosten ein nicht zu vernachlässigender Wettbewerbsfaktor.

Für ein denkbar einfaches Handling bietet TaskX jetzt auch preiswerte Ortungsgeräte für die OBD-Schnittstelle ? der GPS-Datenlogger wird einfach in die OBD-Buchse im Fahrzeug eingesteckt, ein aufwändiger Einbau entfällt.

Der GPS-Datenlogger sendet die Positionsdaten eines Fahrzeugs per Mobilfunk laufend an einen Server. Die Fahrzeugbewegungen können im dazugehörenden Web-Portal in Echtzeit verfolgt und bei Bedarf direkt angepasst werden. Die aufgezeichnete Historie hilft dabei, Analysen und Berichte zu erstellen und unterstützt einen permanenten Verbesserungsprozess.

GPS-Ortung von TaskX: Auch für kleine Unternehmen geeignet

?Unser GPS-Ortungssystem ist kompakt, preisgünstig und vor allem leicht zu bedienen.? Das sind nach Erfahrung des Anbieters entscheidende Auswahlkriterien vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen. ?Wir empfehlen außerdem jedem Anwender vor dem Kauf die Erreichbarkeit der Hotline und die Qualität der Beratung zu prüfen.?

Die Vorteile, die sich durch den Einsatz von Ortungstechnik erzielen lassen, sind vielfältig. Wenn Mitarbeiter die kürzesten Strecken fahren, können Tourenzeiten minimiert werden ? gewonnene Zeit, die anderweitig zur Verfügung steht. Außerdem bedeuten kürzere Strecken weniger Kraftstoffverbrauch. Zeiten können eindeutig belegt, dokumentiert und nachvollziehbar abgerechnet werden. Auch die unzweifelhafte Trennung zwischen privaten und geschäftlichen Fahrten wird erleichtert.

TaskX hat sich auf GPS-gestützte Systeme zur Fahrzeugortung, elektronische Fahrtenbücher und Software zur Reisekostenabrechnung spezialisiert und versorgt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen mit einfachen, leistungsfähigen und kostengünstigen Systemen, die leicht zu bedienen sind. Hotline- und Fernwartungsangebote sorgen für zusätzliche Sicherheit.

