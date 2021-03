Transparentes, normkonformes Qualitätsmanagement in der Verpackungsindustrie:

Die Aachener ConSense GmbH steht für transparente, gelebte und akzeptierte Qualitätsmanagement- und Integrierte Managementsysteme. Die innovativen, anwenderfreundlichen Softwarelösungen unterstützen Unternehmen aus der Verpackungsbranche bei der zuverlässigen Einhaltung unterschiedlichster nationaler und internationaler Normen und Vorgaben.

Vielzahl nationaler und internationaler Standards für die Verpackungsindustrie

Ein transparentes Qualitätsmanagement ist in der Verpackungsbranche Pflicht, insbesondere in Bezug auf Primärverpackungen, die direkt mit dem Packgut in Kontakt kommen. Gerade für Produkte wie Lebensmittel, Kosmetika oder pharmazeutische Artikel sind zahlreiche Normen und Vorgaben einzuhalten ? von den ISO-Normen 9001, 14001 und 50001 über FSSC 22000, HACCP, GMP, GMP+ oder IFS bis hin zum globalen Verpackungsstandard BRC. Hersteller von Packmitteln müssen sich regelmäßig auf veränderte Anforderungen oder rechtliche Bestimmungen einstellen und gegenüber ihren Kunden die Einhaltung belegen.

Mehr Übersicht und Kontrolle mit softwarebasiertem Managementsystem

Ein modernes softwarebasiertes Integriertes Managementsystem sorgt hier für Übersicht und Kontrolle: Die Software ConSense IMS ENTERPRISE der Aachener ConSense GmbH unterstützt bei der transparenten Abbildung und zuverlässigen Umsetzung verschiedenster Normen und Vorgaben. Die ConSense Softwarelösungen sind besonders anwenderfreundlich und in jeder Hinsicht skalierbar. Sie eignen sich für Unternehmen jeder Größenordnung und haben eine Vielzahl von Funktionen, Schnittstellen und Konfigurationsmöglichkeiten. Die ConSense QM-Software ist für effizientes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 oder anderen QM-Normen entwickelt und bietet die komplette elektronische Unterstützung hinsichtlich der digitalen QM-Dokumentation, intelligenter Dokumentenlenkung, automatischer Revisionierung sowie Prozessmanagement inklusive Prozessmodellierung. Als Integriertes Managementsystem eingesetzt, können mit der Software viele verschiedene Managementbereiche und Normen unter einer gemeinsamen, einheitlichen Oberfläche abgebildet werden. Damit unterstützt die ConSense Software Anwender aus der Verpackungsbranche optimal bei der zuverlässigen Umsetzung und Dokumentation der befolgten Normen und Standards.

Optimale Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen

Große Pluspunkte der ConSense Softwarelösungen sind ihre Skalierbarkeit sowie die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten. So lassen sich diese auf die aktuellen Anforderungen ihrer Nutzer zuschneiden und flexibel erweitern. ConSense IMS ENTERPRISE ist für Unternehmen konzipiert, die ein Managementsystem mit mehreren Standorten, einer komplexen, länderübergreifenden Organisationsstruktur und hohen Anforderungen aus verschiedenen Normen abbilden müssen. ConSense GxP richtet sich an Unternehmen, die eine Lösung für das Validierungsmanagement benötigen ? beispielsweise bei der Verpackung medizinischer oder pharmazeutischer Produkte ? und die komplexen Anforderungen nach ?Guter Arbeitspraxis“, wie z. B. Good Manufacturing Practice (GMP), effizient managen wollen. Mit ConSense FORMS werden schnell und einfach elektronische Formulare für ein übersichtliches Formularmanagement und Workflowmanagement erstellt. So können z. B. kundenspezifische Vorgaben per Workflow automatisch durch die Abteilungen gelenkt und von den betreffenden Mitarbeitern Feedback, Prüfungen und Freigaben eingeholt werden. Das System sorgt zudem dafür, dass im Unternehmen nur die aktuell gültige Version von Prozessen und Dokumenten verwendet wird. Dies und unter anderem auch die anwenderfreundliche Bedienung tragen zur Steigerung der Akzeptanz für das QM-System bei. Mit dem ConSense PORTAL bietet das Softwarehaus zudem eine endgeräteunabhängige, webbasierte Managementsystem-Lösung, die sich beispielsweise in Auditierungsrundgängen oder von Außendienstmitarbeitern mobil nutzen lässt.

Modularer Aufbau ? auch zukünftig immer das passende System

Das System kann durch zahlreiche Module weiter ausgebaut werden. So leistet das ConSense Maßnahmenmanagement ideale Unterstützung bei der einfachen Erfassung, lückenlosen Kontrolle und zuverlässigen Umsetzung sämtlicher im Unternehmen anstehender Maßnahmen und Aufgaben. Das ConSense Auditmanagement unterstützt Unternehmen aus der Verpackungsbranche bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sämtlicher interner und externer Audits. Mit diesen und zahlreichen weiteren Modulen lässt sich ein Integriertes Managementsystem aufbauen, dasoptimal auf die individuellen Anforderungen von Unternehmen aus der Verpackungsbranche zugeschnitten ist und das Qualitätsmanagement entscheidend erleichtert.

Die ConSense GmbH ist einer der technologisch führenden Anbieter von Software für Qualitäts- und Integrierte Managementsysteme. Seit 2003 entwickelt die ConSense GmbH in Aachen skalierbare Lösungen für alle Unternehmensgrößen, dabei stehen die optimale Unterstützung der Organisationsabläufe und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit. Bei der technischen, organisatorischen und personellen Einführung von ConSense Softwarelösungen steht die ConSense GmbH mit modernen Strategien und Konzepten in allen Phasen beratend zur Seite ? von der Einführung bis zum laufenden Betrieb. Mit weit mehr als 750 Kunden und Userzahlen im sechsstelligen Bereich finden die ConSense Softwareprodukte Anwendung in sämtlichen Branchen.