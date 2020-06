Transporter – Die (Auswahl-)Regeln

Da kein Unternehmen im luftleeren Raum agiert, müssen die benötigten oder produzierten Waren i.d.R. auch von A nach B transportiert werden. Dies wirft allerdings die Frage nach dem geeigneten Transportmittel auf. In der mündlichen Prüfung zum Wirtschaftsfachwirt/in (IHK) wir deshalb gelegentlich auch gefragt, nach welchen Kriterien Transportmittel ausgewählt werden. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert zeigt in seinem kostenlosen Schulungsvideo, welche besonders relevanten Kriterien hier genannt werden können.

Wenn gefragt wird nach den Kriterien für die Auswahl eines Transportmittels, sollte zunächst der Begriff des Transportmittels kurz erläutert werden. Dies bedarf keiner wissenschaftlichen Definition. Es genügt eine beispielgebende Aussage wie “Transportmittel ist zum Beispiel Flugzeug, das Schiff, die Eisenbahn, der LKW”. Vor diesem Hintergrund können nun die Kriterien genannt und kurz erläutert werden, nach denen Transportmittel ausgewählt werden können.

4 wesentliche Kriterien für die Auswahl des Transportmittels

Kosten: Das Kriterium, da sicher als erstes einfällt und genannt werden kann, sind die Transportkosten. Für den Unternehmer stellt sich hier die Frage: “Was kostet der Transport mit dem jeweiligen Transportmittel?”

Dauer: Dann sind da aber auch die Transportzeiten mit der Frage: “Wie lange dauert es, bis das Produkt von A nach B gelangt ist?” Es kann oft im Wettbewerb entscheidend sein, dass man die Ware schneller zum Kunden distribuiert als ein Mitbewerber. Doch auch wenn man der einzige Anbieter ist, kann für den Kunden der Zeitfaktor grundsätzlich eine wichtige Rolle spielen, weil er das Produkt dringend benötigt.

Produkteigenarten: Auch die Eigenarten des Produktes sind in die Überlegungen zur Auswahl eines geeigneten Transportmittels zu berücksichtigen. Wenn zum Beispiel sehr leicht verderbliche Ware transportiert werden soll, benötigt man ein Transportmittel, das sicherstellt, dass die Ware schnell zum Kunden kommt, gegebenenfalls auch unter Einhaltung der Kühlkette. Ganz andere Erfordernisse gelten dagegen bei Produkten, die besonders sicherheitsrelevant sind. Dementsprechend sind hier andere Transportmittel auszuwählen.

Umweltbelastung: Die Umweltbelastung spielt inzwischen eine wichtige Rolle bei Unternehmensprozessen, und das gilt auch für den Transport. Dieser Aspekt ist in den letzten 20 bis 30 Jahren wichtiger geworden, weil es auch mehr wahrgenommen wird. In der Außendarstellung des Unternehmens wird es mehr betont, von den Kunden wird es mehr wahrgenommen. Deswegen spielt die Umweltbelastung hier eine Rolle. Zum Beispiel die Entscheidung zwischen Transport per Lkw oder Bahn. Man sagt: “Die Bahn kreiert da weniger Umweltbelastung als die ganzen LKWs.”

Generell sind diese Kriterien bei jedem anfallenden Transport stets neu zu überdenken, so dass jeder Transport letztendlich auch eine Einzelentscheidung ist, auch wenn hier im unternehmerischen Alltag eine gewisse Routine praktiziert wird.

