TRATON setzt Frist für Navistar-Angebot

TRATON?SE (?TRATON?), einer der weltweit größten Hersteller von Nutzfahrzeugen, hat heute Navistar International Corporation (?Navistar?) (NYSE: NAV) darüber informiert, dass das von TRATON am 10. September auf USD 43,00 pro Aktie in bar erhöhte Angebot für den Erwerb sämtlicher in Umlauf befindlichen Stammaktien von Navistar, die sich noch nicht im Besitz von TRATON befinden, ausläuft, sofern es nicht bis Freitag, 16.?Oktober, 18 Uhr MESZ angenommen wird.

Den gerade an Navistar übermittelten Brief finden Sie im Wortlaut hier: https://ir.traton.com/websites/traton/English/4700/navistar-offer.html

Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 83.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden – mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden.